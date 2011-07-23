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Politika

ERDOĞAN'DAN NORVEÇ'E BAŞSAĞLIĞI MESAJI ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2011 17:28

-ERDOĞAN'DAN NORVEÇ'E BAŞSAĞLIĞI MESAJI ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'te yaşanan patlama ve silahlı saldırı dolayısıyla Başbakan Jens Stoltenberg'e başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, saldırıların derin bir üzüntüye neden olduğunu belirttiği mesajında şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan, dün Oslo'da resmi binaların bulunduğu mevkide meydana gelen patlama ve partinizin Gençlik Kampı'ndaki gençlere yönelik vahim saldırı Hükümetim ve Türk milleti nezdinde derin bir üzüntü yaratmıştır. Masum insanların hayatına kasteden bu tür terör eylemlerini esefle kınıyorum. Dost Norveç halkı ve Norveç Hükümeti'nin bu zor günlerinde yanında ve dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak isterim. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İçten saygılarımla.''

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