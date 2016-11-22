Erdoğan'dan NATO'ya: Türkiye seti yıkılırsa teröristler sel olup dünyayı kana bulayacak; gelin seti güçlendirin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel terör tehdidine karşı Türkiye’nin set rolü üslendiğini vurgulayarak, "Eğer biz bu mücadelede başarısız olursak, yani bu set yıkılırsa teröristler tıpkı bir sel gibi tüm dünyayı ateşe ve kana bulayacaktır. Biz diyoruz ki gelin bu seti zayıflatmak yerine, güçlendirelim" dedi.

Erdoğan, TBMM’nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi’nin 62. Genel Kurulu’nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada dünyanın küresel boyutta yepyeni sınamalar ve tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu, terör ve iklim değişikliğinin bu tehditlerin başında geldiğini belirtti.

Toplantının İstanbul’da düzenlenmesinin önemli bir mesaj taşıdığını ifade eden Erdoğan, “Bu toplantıyı önemli kılan bir başka husus da demokrasiye bağlılığını 15 Temmuz gecesinde canı pahasına dünyaya ispatlamış bir ülkede düzenleniyor olması. 15 Temmuz gecesi Türkiye’de tarihte eşine ender rastlanacak bir demokrasi mücadelesi yaşandığı ve bu mücadele kazanıldı. Türk demokrasisi rüştünü 15 Temmuz gecesinde tüm dünyaya bir kez daha ispatladı” şeklinde konuştu.

"Hazmedemiyoruz"

Cumhurbaşkanı uluslararası terör ve Türkiye’nin rolüyle ilgili de şunları söyledi:

"FETÖ ile iltisaklı yapılanmalara karşı mücadelemizde sizlerin desteğinize güveniyoruz. Aynı şekilde DEAŞ ve PKK başta olmak üzere insanlığın müşterek değerlerine düşmanlık konusunda birlikte hareket eden tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye desteğinizi bekliyoruz. Özellikle Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütü olarak ilan ettiği PKK’nın, AB üyesi ülkelerde çok rahat dolaşmasını ve buralarda terörist başının posterleriyle aynı şekilde parlamento binasının koridorlarında afişleriyle cirit atmalarını, terör mağduru bir ülke olarak biz hazmedemiyoruz. Tüm dostlarımızın gerekli tedbiri almaları gerekir. Eğer tedbir alınmazsa, bir gün bumerang gibi bu dönüp dolaşıp, onları da vuracaktır. Bunun da haberini vereyim.”

"Seti güçlendirin"

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını, kimsenin egemenlik haklarıyla bir sorunu bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, Suriye ve Irak’taki müdahaleleri, “Biz sadece terör örgütlerini bizzat kaynağında imha etmeye çalışıyoruz” diye yorumladı. Erdoğan, “Türkiye, terör örgütleriyle Avrupa başta olmak üzere, dünyanın geri kalan bölümü arasında adeta bir set gibidir. Eğer biz bu mücadelede başarısız olursak, yani bu set yıkılırsa teröristler tıpkı bir sel gibi tüm dünyayı ateşe ve kana bulayacaktır. Biz diyoruz ki gelin bu seti zayıflatmak yerine, güçlendirelim. Terörizmle mücadelede Türkiye’ye verilen her destek, o ülkenin kendi geleceğini güvence altına almasına katkı sağlayacaktır” dedi.

"Dost acı söyler"

Erdoğan şöyle devam etti: “Bir gerçeği açıklamak zorundayım. İlgili ülkeler gücenmesin, dost acı söyler ama gerçeği söyler. Bilir misiniz Irak’ta ve Suriye’de, bizim terör örgütü olarak ilan ettiğimiz örgütlerin elinde, dostlarımızın ürettiği silahların çıktığını ve bu silahlar seri numaralarına varıncaya kadar hepsi bizde mevcut. Birileri kalkıyor diyor ki ‘Onlar eski dönemde verilmiş silahtı’. Öbürleri diyor ki ‘Biz PYD’yi, YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyoruz’. Niye? Çünkü onlar DEAŞ’a karşı savaşıyorlar. O zaman El Nusra’yı da terörist kabul etme. El Nusra da DEAŞ’a karşı savaşıyor.”

"Yerel kuvvetlerin eğitimi çok önemli"

NATO Parlamenter Asamblesi Sonbahar Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO’nun terörle mücadele konusunda uzun yıllardır ön cephede yer aldığını belirtti. Stoltenberg, “Afganistan’daki tecrübemiz bize şunu gösterdi; yerel kuvvetlerin eğitilmesi terörle mücadele çerçevesinde elimizdeki en önemli silahlardan bir tanesi. Sadece bu sene yüzlerce Iraklı subayı Ürdün’de eğittik. Son aldığımız karara göre eğitim ve kapasite artırımı çalışmalarını genişleteceğiz, Irak’a yayacağız” dedi.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile birlikte çalışmayı da dört gözle beklediğini söyleyen Stoltenberg, “ABD ve Avrupa arasındaki ortaklık neredeyse 70 yıldır devam etmektedir. Bu ortaklık her zaman iki taraflı destek almıştır” dedi.

Stoltenberg, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mabeyn Köşkü’nde kabul edildi.

"Clinton FETÖ ile ne hale geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl aradan sonra ilk kez bir İsrail televizyonuna konuştu. Erdoğan, Mavi Marmara baskınından sonra kesilen ilişkilerin yeniden kurulmasına da değindi. İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başladığını belirten Erdoğan, “3 maddelik bir talabimiz vardı; özür, tazminat ve ambargonun kaldırılması... Netanyahu telefonda özürü gerçekleştirdi. Tazminat da yoluna girdi. Abuka meselesinde bir sürecin içindeyiz. Büyük ihtimalle kalkacak bu konuda münasebetler iyi. Normalleşme sürecine ciddi manada yaklaşıldığını zannediyorum” ifadelerini kullandı.

"Trump beni şaşırtmadı"

Erdoğan, ABD’de başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasına da değinerek, şunları kaydetti: “Trump’ın zaferi beni şaşırtmadı. Ben sandığın neticesine inanan bir insanım. Ben de Türkiye’de belediye başkanı olduğumda birileri şaşırmıştı. Dolayısıyla Amerika’da Donald Trump’ın seçimleri kazanması niye birilerini şaşırtıyor? Trump kendi imkanlarıyla mücadelesini verdi. Bir yerde politika yaparak gelmedi ama karşısındaki rakibi siyasetin içinde olan bir insandı. Onlara (Clinton) desteği veren bir grup da FETÖ idi. Ben kendilerine haber gönderip, ‘yanlış yapıyorsunuz’ dedim. Oralardan aldıkları desteklerle ne hale geldiler. Sayın Trump ile Amerika’da yeni bir süreç başlayacak. Ben daha ilk akşam kendisini aradım ve konuştuk. Geleceğe yönelik Türkiye ile ABD arasında yapacağımız çok şey olacağı konusunda mutabakata vardık. Trump’ın Müslümanlar konusunda sözlerini gerçeğe dönüştüreceğini düşünmüyorum.”

"ABD, hayal kırıklığına uğrattı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin Suriye ve FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konularındaki politikaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi. ABD’nin CBS kanalında yayınlanan “60 dakika” programına katılan Erdoğan, sunucu Steve Kroft’a Ortadoğu’daki gelişmeler, Gülen’in iade süreci ve Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. “ABD’nin Suriye politikasını eleştiren Erdoğan, bu konuları hem Başkan Barack Obama hem de Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüştüklerini ancak ABD yönetiminin bu sorunları ciddi olarak ele almada başarısız olduğunu, bunun da kendilerini üzdüğünü söyledi. Erdoğan, “Şu anda açık net söyleyeyim çünkü açık sözlüyümdür, ‘hayal kırıklığına uğramadım’ dersem doğru olmaz, hayal kırıklığına uğradım” dedi. Erdoğan, Türk halkının özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD’ye büyük kızgınlık duyduğunu vurguladı.