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Erdoğan'dan Mursi'ye diyalog tavsiyesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile telefonla görüştü

08 Aralık 2012 22:27

Mısır'da yaşanan karşıklık nedeniyle Cumhurbaşkanı Mursi'yi telefonla arayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, diyalog tavsiesinde bulundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile telefonla görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Mursi ile telefon görüşmesinde, Mısır'daki son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Mursi'ye diyalog tavsiyesinde bulunan Erdoğan, görüşmede, Mısır'daki gelişmelerin Türkiye tarafından yakından takip edildiğini belirterek, Mısır'ın köklü tecrübesiyle mevcut sorunları aşabileceğini vurguladı.

Görüşmede, Mursi'nin ise başta bugünkü diyalog toplantısı olmak üzere Mısır'daki son gelişmeler hakkında bilgi verdiği ve Başbakan Erdoğan'a, Mısır'da demokrasinin kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceklerini ifade ettiği öğrenildi.

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