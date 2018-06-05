Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'apolet' tepkisi: Sen ne zamandan beri Hitler oldun? Ben o generalin de paşasıyım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, katıldığı bir iftarda Erdoğan’ın eleştirilerine alkışla destek veren 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkındaki “apoletlerini sökeceğim” çıkışına sert sözlerle tepki gösterdi. İnce’ye yönelik “Sen ne zamandan beri Hitler oldun?” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Ben onun da paşasıyım, anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım” dedi.

Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde Muharrem İnce’ye yönelik söylediği sözler şöyle:

Muhalefetin adayı birkaç gündür çıkmış, paşamıza hakaret ediyor. Kim bu paşamız? Kendisi ile Malatya'da organize edilen bir iftarda aynı masada oturduk. Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Ben onun da paşasıyım, anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ve bu konuşmamda taktir edilecek yeri alkışlamıştır. Ve seçim kampanyasında bula bula apolet sökme vaadini bulmuş.

Benim milletim zaten sana 24 Haziran'da haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun? Türkiye bir hukuk devleti sen önce bunu öğren. Görüyorsunuz değil mi Türkiye'de kimler Cumhurbaşkanı adayı olur ya? Bu zaten kendi genel başkanı ne diyor, girdiğin seçimlere girdin kazanamadın, Bay Kemal de galiba bundan kurtulmak için onu buraya sürdü. Gelin bunlara 24 Haziran'da gereken dersi verelim!