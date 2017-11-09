Erdoğan'dan milletvekillerine çağrı: İstifa eden belediye başkanlarına sahip çıkın, onlar silip attığımız arkadaşlar değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmesinin ilkini gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan’ın, istifası istenen belediye başkanlarına sahip çıkılmasını istediği ve “Sahip çıkın dışlamayın onlar silip attığımız arkadaşlarımız değil” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın ayrıca eğitimde nitelikli- niteliksiz tartışmasına neden olana yeni sistemin halka daha iyi anlatılmasını istediği de kaydedildi.

Erdoğan’ın milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı ilk toplantı AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 13 ilden 50’nin üzerinde milletvekilinin katıldığı toplantı basına kapalı yapıldı.

Belediye başkanlarının istifa kararları MKYK ve MYK’da alındı

Erdoğan’ın belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili milletvekillerine kararların partinin yetkili kurulları MKYK ve MYK’da alındığını söylediği belirtildi. Milletvekillerine, “Bunlar bizim arkadaşlarımız. Sahip çıkın, dışlamayın. Onlar, silip attığımız arkadaşlarımız değil” sözleriyle mesaj verdiği kaydedildi.

Toplantıda Cumhurbaşkanının kendisine asker oğlu için gelen bir anne ile kız kardeşin durumundan bazı notları aktardığı belirtildi. Erdoğan’ın, “ Bana oğullarının örgütle bağlantısının olmadığını söylediler. Oğlunuz asker mi dedim ve araştırılması talimatını verdim. Araştırma neticesinde söz konusu askerin FETÖ üyesi olduğu, anne ve kız kardeşinin olaydan haberdar olmadıkları ortaya çıktı. Bunlara acırsak acınacak hale geliriz. PKK ve DEAŞ’tan daha tehlikeli bunlar. Amerika ve Avrupa’da Türkiye aleyhine ahlaksız işler yapıyorlar, mücadele etmemiz lazım. Mutlaka ki mağduriyetler de vardır. Onların da giderilmesi lazım ”dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanının yeni eğitim sistemi halka iyi anlatılmasını isteği ifade edildi. Kamudaki taşeron işçilerle ilgili çalışmanın devam ettiğini söylediği de kaydedildi.