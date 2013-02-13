Erdoğan'dan MHP'nin 'komisyon 23 Nisan'a kadar çalışsın' önerisine yeşil ışık

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK toplantısında yeni anayasa uzlaşma komisyonu için sürenin uzayabileceği sinyalini verdi. Edinilen bilgiye göre, MHP'nin 'komisyon 23 Nisan'a kadar çalışsın' önerisini dikkate alan Erdoğan, "Mart olmaz Nisan olur, sorun değil" dedi.

AKP, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yeni anayasa için uzlaşma komisyonu 23 Nisan'a kadar çalışsın" önerisine yeşil ışık yaktı.

Başbakan Erdoğan'ın AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda "Mart olmaz Nisan olur, sorun değil" dediği öğrenildi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında yeni anayasa süreci enine boyuna değerlendirildi.

Başbakan Erdoğan yeni anayasa konusunda önceliklerinin dört partinin mutabakatı olduğunu söyledi. Daha önce Mart ayının sonuna kadar yani anayasa çalışmalarının bitirilmesi hedeflerini kamuoyuna açıklayan Başbakan, MHP lideri Bahçeli'nin "Süreç 23 Nisan'a kadar devam etsin" önerisini de dikkate aldı.

Erdoğan'ın toplantıda "Mart olmaz Nisan olur. Önemli değil bir ay daha beklenir. Amaç süreci sonlandırabilmek" dediği öğrenildi.

Toplantıda CHP ve BDP ile de uzlaşma aranması gerektiğini belirten Başbakan Erdoğan, tek başına BDP ile bir anayasa pazarlığı yapılmayacağını da net ifadelerle açıkladı.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan "Sadece BDP ile sorunu çözemiyoruz, 367’ye ulaşamıyoruz. Sadece referandum çoğunluğu için de tek başına şu alternatifi denemek doğru değil" dediği öğrenildi.

Başbakan, çalışma arkadaşlarına önceliklerinin dörtlü ittifakı başarmak olduğunu da vurguladı.