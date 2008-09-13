Erdoğan'dan metrobüse kırık not

>> Erdoğan 45 dakika Doğan Grubu'na yüklendi

Başbakan Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iftar yemeğinde kentin ulaşım sorunlarının çözümü için yapılan yatırımlara değindi.Avcılar-Zincirlikuyu arasında açılan metrobüs hattının trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi, ama "dost acı söyler" deyip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a seslendi.Erdoğan, "77 gün diye yazılmış, Başkan ama onu braz değiştirmemiz lazım. Natamam şu anda, biraz daha eksikler var orada" dedi.3'üncü köprü tartışmalarına da değinen Erdoğan, köprüye karşı çıkanları "alternatif üretmemekle" suçladı.3'ncü köprüye karşı çıkılmasını eleştiren Başbakan Erdoğan, "Bazıları çıkıp televizyonlarda konuşuyor. Konuşuyor da peki şu anda bu sıkıntıyı nasıl aşacağız? Bu noktada verebilecek bir aklın var mı? Onu söyle. Yok. Söylediği tek şey var; '3'ncü köprüye ihtiyaç yok'. Ya bu kafa '1'nci köprüye de ihtiyaç yok' diyordu. Bunlar '2'nci köprüye de ihtiyaç yok' diyor. E bunlarla bir yere gidemezsiniz ki. Yapılacak bir şey var mı? Çözümün var mı onu söyle" dedi.