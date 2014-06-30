Erdoğan'dan Merkez Bankası'na: Tüketim ekonomisinin düşmanı

Merkez Bankası’nın faiz politikasını isim vermeden eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan, "Birilerinin tavsiyeleriyle biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Ve biz sadece faiz lobisine hizmet eden bir iktidar değiliz. Herkes ellerini kafasına alsın, düşünsün. Onlar beğensin diye bunu yapmayız. Ve onlar bizi beğenmez. Bunlar tüketim ekonomisinin düşmanları. Tüketim olmadan üretim olur mu? İç piyasayı hareketli tutamadan bir şey yapamazsınız. İstikrar içeride başlıyor, güven içeriden başlıyor, yansıması dışarıya oluyor. Faiz düşmüyorsa, faiz lobisi mutlu. Biz şimdi faize yüklendik diye rahatsız olan var" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın Eyüp Kültür Merkezi'nde verdiği iftar yemeğine katıldı. Erdoğan, iftar sonrası yaptığı konuşmada isim vermeden Merkez Bankası'na yüklendi.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Siyasette farklı hareketlerin başarı imkanı olmadığını savunuyorlardı, Türkiye'nin bozuk düzene mahkum olduğunu, başka şansı olmadığını, o bozuk düzene razı olmak gerektiğini söylüyorlardı. Her farklı fikrin Türkiye'yi bölebileceği gibi korkularla bastırmaya çalışıyorlardı. Hele biz 'muhafazakar demokrat' olduğumuzu söylediğimizde, Jean-Jacques Rousseau'dan, Montesquieu'dan örnek vererek, 'Onlar böyle bir şey söylemedi" diyorlardı. Artık her şeyi güncelleyen bir dünya var. Hamdolsun, Ak Parti bu anlayışı bozdu. Şimdi kitaplar yazılıyor. Muhafazakar demokratlık üzerine tezler yapılıyor. Biz, yeni Türkiye dedik, büyük Türkiye dedik. Bu hedeflere inandık, kararlılıkla yürüdük. Ve o hedeflere kararlılıkla yaklaştık.

Biz 77 milyon kazansın diye çalışıyoruz. Yolculuğumuzu böyle sürdürüyoruz. Allah'a hamdolsun, sizlerle birlikte çok önemli bir adımı attık. Çok önemli bir gayretin içerisine girdik. Elele verdik, omuz omuza verdik ve şunu büyük bir iftiharla söylüyorum; artık Türkiye eski Türkiye değil. Eski Türkiye'yi özleyenler, eski siyaseti özleyenler, kurdukları komplolarla, tezgahlarla eski Türkiye'yi getirmeye çalışanlar var. Kusura bakmasınlar, Türkiye artık eski Türkiye değil. Deyim yerindeyse, ok artık yaydan fırladı. Farklı bir Türkiye'nin temelleri atıldı. Allah'ın izniyle, milletimizin de yeni Türkiye'ye sımsıkı sahip çıkışıyla, artık dünyada herkes yeni Türkiye'nin varlığını kabul etti. Özgürlükleri olabildiğince genişlettik. Bu, bu dönemin en önemli adımlarından bir tanesi. Kardeşlik sürecini pekiştirdik. Ekonomide olmaz denilenler hamdolsun gerçekleşti. Bu yıla 4,3 büyümeyle başladık. Avrupa'da en iyisi 0,4, 0,6. En iyisi bunlar... Eksi olanlar var. İhracatı 12 yılda 4 kattan fazla artırdık. Şu anda 156 milyar dolara çıkardık. Kişi başına milli geliri 11 bin dolar seviyelerine çıkardık. IMF'ye olan borcu sıfırladık. merkez bankası rezervimiz 137 milyar dolar. Tüm bunlar bu dönemin uygulamaları."

‘Faiz düşmezse, faiz lobisi mutlu’

Başbakan Erdoğan, "Birilerinin tavsiyeleriyle biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Ve biz sadece faiz lobisine hizmet eden bir iktidar değiliz. Herkes ellerini kafasına alsın, düşünsün. Onlar beğensin diye bunu yapmayız. Ve onlar bizi beğenmez. Bunlar tüketim ekonomisinin düşmanları. Tüketim olmadan üretim olur mu? İç piyasayı hareketli tutamadan bir şey yapamazsınız. İstikrar içeride başlıyor, güven içeriden başlıyor, yansıması dışarıya oluyor. Faiz düşmüyorsa, faiz lobisi mutlu. Biz şimdi faize yüklendik diye rahatsız olan var" diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Gereksiz gerilimleri bir kenara bıraktık. Çatışmaya prim vermedik. Bu mücadele tüm dünyada takdirle, gıptayla izlendi. Bizim başarılı olmamız sadece içeride değil, dışarıda da bazılarını rahatsız ediyor. Türkiye'nin artık faiz lobilerini, silah lobilerini değil de halkı zengin etmesi, emin olun birilerini rahatsız ediyor. 6 ay önce karşılaştığımız ihanet, işte bu rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Bize karşı ittifak kurdular. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere maruz kaldık. Bu hainler, beslenip büyüdükleri bataklıkta çırpınıp boğuluyorlar. İşte Böcek davası yaşananları görüyorsunuz değil mi? Bütün deliller, zanlılar ortada. Ama yargıya sızmış Pensilvanya uzantıları engel oluyor. Bugün hâlâ Pencilvanya'dan talimat alan yargı mensupları var. Ülkemizi teröre destek veren ülke gibi göstermek isteyenler var. Bu hainler başarılı olmadılar, olamayacaklar. Karşılarında nasıl bir iradenin var olduğunun farkında değiller. Bizler, hukuksuzlukla çarpışarak bugünlere ulaştık. Bunlar, on yıllarca süren mücadelenin sonucudur."

Başbakan Erdoğan, "paralel yapının Ramazan ayında da yalanlarına ve iftiralarına devam ettiğini" savunarak, Bize tuzak kuranlar, biliniz ki kurdukları tuzakta mahvolup gidecekler. Allah'ın hesabı onların hesabını yine galebe çalacaktır. Hiçbir hizmet hareketi bunlar gibi ihanet batağına batmayacaktır. Bunlar gibi uluslararası örgütlerin, istihbarat örgütlerinin maşası olmayacaktır. Hainler elbette bizden korkacaktır. Ama hiçkimseyi korkutamayacaklardır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Başbakan, konuşmasının sonunda, 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine işaret ederek, "Sizler de, bizler de bu mücadeleye canımızı ortaya koyarak girdik. Yeni Türkiye'nin inşası için 10 Ağustos günü çok önemli bir gündür. Devlet ile millet kucaklaşacak, devlet ile millet arasındaki fanrk kapanacaktır. Yeni Türkiye sadece AK Parti'nin eseri değil, MÜSİAD gibi vakıfların, örgütlerin eseri olacaktır. 77 milyonun eseri olacaktır. Hiçbir rehavete kapılmadan Yeni Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.