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Erdoğan'dan Merkel'e: AB üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede terörle mücadelede de daha aktif mücadele istedi

01 Aralık 2016 22:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başta Halep'teki insani durum olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Kaynaklar, iki liderin Halep'e insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaların hızlandırılması gerektiğine dikkati çektiklerini belirtti.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler konusunda ise AB'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine işaret ettiğini duyurdu.

Erdoğan'ın Türkiye olarak Almanya'dan, başta PKK ve FETÖ olmak üzere örgütlerin faaliyetlerinin ve mali kaynaklarının engellenmesi konusunda daha aktif bir mücadele beklediklerini vurguladığı kaydedildi.

Görüşmede. Kıbrıs müzakerelerindeki gidişat hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. Erdoğan, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak, Türkiye'nin öteden beri adada her iki kesimin haklarını eşit biçimde koruyan, adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Merkel ile yaptığı görüşme sırasında, 1 Aralık itibarıyla G-20 dönem başkanlığını devralmasından dolayı Almanya'ya tebriklerini de iletti.

 

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