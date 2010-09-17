-ERDOĞAN'DAN MENDERES'İN ANIT MEZARINA ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla anıt mezarlarını ziyaret etti. Anıtmezar'daki törende, Başbakan Erdoğan ve Menderes ailesi mozoleye çelenk koydu. Çelengin ''Demokrasi şehitleri'' adına konulduğu anonsu yapıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin de hazır bulunuyor.