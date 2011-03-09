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Politika

ERDOĞAN'DAN MAHKEMELERE "BİTİRİN" ÇAĞRISI İSKENDERUN (A.A)

09 Mart 2011 16:41

-ERDOĞAN'DAN MAHKEMELERE "BİTİRİN" ÇAĞRISI İSKENDERUN (A.A) - 09.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Geciken adalet adalet değildir. Kararlar süratli verilsin, dosyalar süratli incelensin ve bitirilsin" dedi. Erdoğan, İskenderun Adliye Sarayı önünde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Başbakanlık otobüsü üzerinde bir konuşma yapan Erdoğan, yaptıkları adalet sarayları ile bütün hakimlerin, savcıların, mübaşir, katip, katibelerin fiziki imkanlarının yerinde olmasını istediklerini söyledi.  Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu fiziki şartlar içerisinde adalet dağıtılsın ama geciken adalet olmasın. Çünkü geciken adalet adalet değildir. Kararlar süratli verilsin, dosyalar süratli incelensin ve bitirilsin. Ama iki dakikada da yarım saatte de dosya incelemesin. Bu da olmasın. Hakkı verilsin.  Ve halkımın yargıya güvendiği bir Türkiye... Bu çok önemli. Onun için yasama, yürütme, yargı ve kuvvetler ayrılığı prensibi içerisinde hepimiz görevimizi tam hakkıyla yaparsak bilesiniz ki Türkiye'yi tutana aşkolsun. Kimse bizi tutamaz."

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