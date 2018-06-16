Erdoğan'dan köprü ve otoyol açıklaması: Bir daha ki bayrama ücretsiz yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu-özel sektör ortaklığıyla yapılan otoyol ve köprülerden yüksek geçiş ücreti alınmasına ilişkin "Bir dahaki bayrama bir formülünü bulur onları da ücretsiz yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

Yurt dışında oylarını kullanan seçmenlere de çağrıda bulunan Erdoğan "24 Haziran'da Türkiye ile beraber 60 ülkede hep birlikte bayram yapacağımıza inanıyorum. Yurt dışında rekor bir katılımla tüm dünyaya demokrasi dersi vermelerini bekliyorum" dedi.

Antalya'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Seni kalpten selamlıyorum rüyalarımın şehri Antalya. Buradan sizlerin aracılığı ile tüm Antalya'yı selamlıyorum. Buradan hepinizin bayramını kutluyorum. Antalya kendine hizmet edenle, siyaseti istismar edenleri çok iyi bilir. Türkiye'nin değişimini sizlerle birlikte ilerlettik ve devam ettiriyoruz. Şimdi yeni ve daha güçlü bir atılımın eşiğindeyiz. Huzurlu ve müreffeh bir ülke için hazır mıyız Antalya? Antalya güçlü meclis için hazır mıyız? Seçime MHP ile Cumhur ittifakı olarak giriyoruz. 24 Haziran'da Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Antalya vakit Antalya vakti diyor muyuz. Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Son 16 yılda Antalya'ya 38,5 katrilyon yatırım yaptık.

Antalya'da üniversite sayısını 5'e yükselttik. Yeni yurtlar inşa ettik. Antalya'ya 33 bin kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Sağlıkta 19 hastane ile birlikte 54 adet sağlık tesisini Antalya'ya kazandırdık mı? Antalya'ya yapacağımız şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor.

Devletin köprüleriyle, kamu özel ortaklığı ile yapılmış köprünün ne demek olduğunu bunlar anlamaz. Şu anda bayramda devlete ait köprüler yollar ücretsiz dedik dimi. Şimdi bunun üzerinden bile rant elde etmek istiyor Bay Muharrem.

Çıkmış, 'Demirel ve Özal'ın yaptıkları bayramda bedava Erdoğan'ın yaptığı ücretli' diyor. Biz deveye hendek atlatıyoruz hendek. Sizin yaptığınız böyle bir şey var mı ya? Siz bunları yapamazsınız. Biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız ama kamu özel olana da kalkmışız sembolik bir şey. Haklı da olabilirsin.

İnşallah bir daha ki bayrama başka bir formülle inşallah onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem.

Ulaşımı kolaylaştırmak toplam uzunluğu 10 KM'yi bulan 14 tünel yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem ne anlar tünelden? Toplam uzunluğu 155 kilometre olan Antalya-Alanya otoyolunun ön proje çalışmaları bitti, artık diğer aşamalara geçiyoruz.

Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuşuyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kardeşlerim Antalya'yı hızlı tren projeleri tüm Türkiye ile, havalimanı ve limanlar ile tüm dünyaya bağlıyoruz. En önemlisi de şehrimizi hem İstanbul'a, hem Afyonkarahisar üzerinden İzmir'e bağlayacak olan hızlı tren projesidir. Bay Kemal ben yaptıklarım ile konuşuyorum sen ne ile konuşuyorsun? Şimdi Batı Antalya Havalimanını yapmak için kolları sıvadık Bay Kemal, Bay Muharrem.

Antalya'dan Türkiye'ye sesleniyorum bu kardeşinize baş ustalık için icazet veriyor musunuz? Antalya biz size hep yapacaklarımızı vaat ettik. Batı Antalya Havalimanı'nı 2022'ye kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu yıl 40 milyon turist bekliyoruz. 32 milyar gelir bekliyoruz. Antalya'nın bir diğer önemli noktası da tarımdır. Biz hiç bir zaman tarımla uğraşanları yalnız bırakmadık. Tarımı geliştirmek için Antalya'da 19 baraj yaptık.

Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da 'yaptırmayız' diyor. Kim, Bay Muharrem. Ya Bay Muharrem, sen kimsin de yaptırmıyorsun Biz Allah'ın izniyle, benim milletim 24 Haziran'da bu evladına 'yürü' dediği zaman, Kanal İstanbul'u nasıl yaptıracağız göreceksin.

Gurbetçilere çağrı

24 Haziran'da Türkiye ile beraber 60 ülkede hep birlikte bayram yapacağımıza inanıyorum. Yurt dışında rekor bir katılımla tüm dünyaya demokrasi dersi vermelerini bekliyorum.

Yurt dışındaki kardeşlerimiz, büyük fedakarlık göstererek sandıklara gidiyor... Bu sabah Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüm. 'Bak, bizim insanımız orada biraz çile çekiyor, lütfen demokratik haklarını kullanmada yardımcı olun' dedim. Bakalım, söz verdi, 'Elimizden geleni yapacağız' dedi.

Almanya'daki kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sizlerden her türlü imkanınızı zorlayarak sandığa gitmenizi bekliyorum. PKK yurt dışında çalışıyor. Bize inanan kardeşlerim, inanıyorum ki PKK'dan ve destekledikleri partiden daha fazla çalışarak açık ara önde çıkacağız. Rehavete kapılamayız. Mesafe, zaman, iş gibi bahanelerin arkasına asla sığınamayız.