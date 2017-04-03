Erdoğan'dan 'kontrollü darbe girişimi' iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da yaşananları artık "kontrollü darbe girişimi" olarak nitelendirdikleri yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete atfen yaptığı "Darbeden önceden bilgileri var" açıklamasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elinde dosyalar varmış. 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz, şimdi açıkla" dedi.

Kılıçdaroğlu, "kontrollü darbe girişimi" ifadesinin "darbeden önce, darbeden haberdar olmak" anlamına geldiğini belirtmişti.

Rize'de bir toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şöyle yanıt verdi.

"Genel Başkanları da 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyecek; elinde dosyalar varmış. Varsa dosya açıkla, 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz, şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan. Ama senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık demek bunlar için kabus. Kaçış yok, bu kabusu yaşayacaklar. Onların kabusu, benim milletimin bayramıdır."

Başbakan Binali Yıldırım da Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini "hakaret" olarak niteledi.

"Kontrollü darbe girişimi ne demek? Bu şehitlerimize karşı hakaret değil mi, onların yakınlarını incitmek değil mi, gazilerimize karşı yapılan hadsizlik değil mi? Ne demek kontrollü darbe?

"Yani 'Bu darbeyi birileri özel olarak kurguladı, uçaklar bombaladı, ağır silahlar, tanklar, tüfekler çıktı milletin üzerine ateş etti, bunu da birileri yaptı.' Böyle bir iddiayı ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millete kimse hakaret edemez."

Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun "hiç yeri zamanı olmayan bir konuyu gündeme getirdiğini" belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adamlara, niye önceden biliyordun da bu kadar yanlış saatte yaptırdın. Şu kepazeliğe bak. Türkiye uçurumun kenarından dönmüş, 15 Temmuz acaba darbe miydi değil miydi? Bu Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı. Sıradan biri değil. Yazıklar olsun, başka bir şey demeyeceğim."