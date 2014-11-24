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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na telefon

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun annesi Fatma Özdağ'ın cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan Uçakla Elazığ Havaalanına geldi

24 Kasım 2014 10:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kayınvalidesi vefat eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyede bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun annesi Fatma Özdağ'ın cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan Uçakla Elazığ Havaalanına geldi. 

Havaalanında milletvekilleri ve çok sayıda partili tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu çifti, Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'ne doğru yola çıktı.

Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi Fatma Özdağ için Nazımiye Cemevinde saat 11.00   düzenlenecek olan törene katılacak.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

 

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