Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rize cevabı

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Her türlü milliyetçilik ayağımızın altındadır" açıklaması üzerine

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yüreği varsa Erdoğan bu lafı Rize'de de söylesin" sözlerine karşılık verdi. Erdoğan İstanbul'daki konuşmasında "Aynı ifadeleri Rize'de de söyleyeceğim" dedi.

İstanbul kentsel dönüşüm töreninde konuşan Erdoğan "Kimse bizim karşımıza Türklükle, Kürtlükle çıkmasın. Her türlü milliyetçilği ayaklar altına almış bir iktidarız. Bu sözleri Rize'de söyleyemezsin diyor. Anamuhalefet partisi genel başkanı aynaya baksın. Diyarbakır'da ne söylediysek, İstanbul'da da söyledik. Sıkıysa, samimiysen, ben bu ifadelerin aynını Rizede de söyleyeceğim. Peki o zaman sen ne yapacaksın, onu söyle. Abdestimden şüphem yok ki, namazımdan şüphem olsun. Sen partinin mitinginde Hakkari'de bir tane Türkiye bayrağı sallayamadın. Bunların üstü şişhane altı kavaldır" dedi.

Hakan Şükür'ün "Ben aslen Türk değilim" sözünü de yorumlayan Erdoğan, "Mehmet Akif de Arnavut. İstiklal Marşımız'ın şairi. O Türklükten çıkarıyor mu? Hakan Şükür kardeşimiz bir Arnavut çocuğu olarak bu ülkenin milli takımında ondan daha fazla forma giyen ikinci kişi yok. Bu milletin evladı. Utanmadan sıkılmadan Türklüğün dışında bir yere oturtmak istiyorlar. Lafla peynir gemisi yürümez. Hakan Şükür attığı gollerle tarih oldu, milli formayla tarih oldu" dedi.

'İstanbul'a vize uygulamasını önerdiğimde karşı çıkmışlardı'

İstanbulun şehir planlamacılığıyla ilgili konuşan Erdoğan, kendisinin Büyük Şehir Belediye Başkanı olduğu zaman öne sürdüğü İstanbul'a vize uygulamasını hatırlatarak, 'eğer o zaman bu uygulansaydı İstanbul şimdi böyle olmazdı' dedi.

Edoğan konuşmasından konuyla ilgili bölüm şöyle:

"İstanbul’a başkan olduğumda İstanbul’un nüfusu 8 milyondu, şimdi ise 14,5 milyon. Dönemin hükümetleri bu göçün önüne geçecek tedbirleri almadılar, çarpık kentleşmeye müsamaha gösterdiler.

Ben vize uygulaması, nakil ilmühaberi dediğimde belediye başkanlığımda ‘siz bu ülkede seyahat özgürlüğünü mü engelliyorsunuz’ dediler dönem hükümetleri. O gün neden İstanbul’a geliyorsun, İstanbul'da işin var mı, evin var mı denseydi biz şimdi bu sıkıntıları yaşamayacaktık. Hükümetler gecekondulara müsamaha gösterdikçe o gecekondular yayıldı. Bir yangın olsa o gecekonduda yaşayanların kaçma imkanı yoktu. Sokaklar daracıktı. Köyünden kalkıp İstanbul’a gelenler bu gecekondularda hayata tutunma mücadelesi verdiler. Bu gecekonduların arasından lağım sularının akmasına benim insanım mahkum mu? Ama mahkum ettiler."

'Çevre ve Şehircilik Bakanlığını Engellenmemek için kurduk'

Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili olarak "İstanbul’da belediye başkanı olduğum dönemden bu yana bir çok kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığımızı bu amaçla kurduk. Engelleniyorduk, engellenmemek için bunu kurduk. 200 bin konut ve dükkanı 2 yıl içinde dönüştüreceğiz" dedi.

İstanbulda toplu taşıma alanında yeni yatırımlar yapıldığını belirten Erdoğan yeni otobüsler alınmasıyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün bu araçlardan 437’sini hizmete alıyoruz. 240’ında sıkıştırılmış doğalgaz kullanılıyor çevre dostu olarak bilinen. Bunlar için Kağıthane’de dolum tesis kuruldu. Aynı anda 16 araca dolum yapılıyor. 90 milyon avro’dur bu 437 otobüsün bedeli. Yani yaklaşık 200 trilyon.