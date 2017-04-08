Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Rekor bir Evet çıkarsa bu zat yerinde oturamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi için 'Kontrollü darbe' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için, "16 Nisan'da rekor bir 'Evet' çıkması halinde bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan İstanbul Yenikapı'da düzenlenen mitingdeki konuşmasında, özetle şunları söyledi:

"Çıkıp, utanmadan bir şey daha söylüyor; 'Bu kontrollü darbedir' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk... Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi."

"7 seçim kaybettin, şimdi 8'inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz."

"16 Nisan'da yaptığımız iş, Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz."

"Tek fark; onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Elbette bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Çok zor şartlar geçirdik. 2002 yılının kasımından beri ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırdı."