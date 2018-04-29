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BBC Türkçe

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Man Adası yanıtı: Hesabını yargıda vereceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yargıda hesap vereceğini' söyledi. Erdoğan, 'Böyle avuç dolusu sahte evraklar sallamakla sen kal

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yargıda hesap vereceğini' söyledi.

AKP'nin Yalova'daki il kongresinde konuşan Erdoğan, "Böyle avuç dolusu sahte evraklar sallamakla sen kalkıp da Tayyip Erdoğan'a, ailesine leke süremezsin" diye konuştu.

Cuma günü yaptığı açıklamada da belgelerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Tutturmuş bir Man Adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kudüs'e taşıma kararıyla

"Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail istemiyor diye Filistin'in hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Amerika'nın başka hesapları var diye, Suriye'de bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Irak'ın mezhep ve köken temelli bölünmesine seyirci kalmayacağız.

"AB'nin, NATO'nun, bir başka gücün ülkemizi ve milletimizi istiskal anlamına gelecek tavırlarına asla seyirci ve sessiz kalmayacağız."

Erdoğan bundan bir gün önce de Kudüs kararına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde çeşitli adımlar atacağını söylemişti.

BM ve BM Güvenlik Konseyi'ne seslenen Erdoğan "Ne gerekiyorsa yapacaksınız. Yapmıyorsanız hukuk içinde gerekeni yapmak için ilgili mercileri zorlayacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin daveti üzerine İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nden çıkan karar bildirgesinde, Doğu Kudüs "Filistin Devleti'nin işgal altındaki başkenti" olaran tanınmıştı.

Zirve'de konuşan Erdoğan, "Amerika'nın artık İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu süreç artık bitmiştir" demişti.

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