Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kontrollü darbeymiş, elinde dosya varsa açıkla; 16 Nisan'dan sonra sana fayda etmez!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, "Kontrollü bir darbe girişimiydi" iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Elinde dosya varsa açıkla. 16 Nisan'dan sonra sana faydası olmaz, şimdi açıkla" dedi.

Erdoğan, toplu açılış için gittiği Rize'de, "16 Nisan'da inanıyorum ki Rize'de sandıkları her engellemeye rağmen patlatacak" dedi. "Ne yazık ki Saadet'in başındaki bazı takım da 'Hayır' diyor" diyen Erdoğan, "Ben Saadet’e gönül vermiş kardeşlerime, BBP’ye gönül veren kardeşlerim, CHP’ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum bu ayrım noktasıdır dikkat edin, gelin 16 Nisan’da bu reformu gerçekleştirelim" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Diyelim ki ‘evet’ çıktı, kimse heveslenmesin. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt için, "Haddini bil, sen kimsin! Sana adım attırmazlar adım" dedi.

CHP'li Bozkurt hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan (TCK 216) soruşturma başlatılmıştı.

BBC Türkçe'den Selin Girit, Erdoğan'ın Rize'ye gelişi öncesi, miting alanından paylaşım yaptı. Girit, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yer alan öğrencilerin "Reis gelmiş okula mı gidilir" dediğini yazdı.

#Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor. Genç kızlar ellerine "Evet" yazmış. Okul çocukları, Reis gelmiş okula mı gidilir diyor pic.twitter.com/XK4GSCfopD — Selin Girit (@selingirit) 3 Nisan 2017

Rize'de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

16 Nisan'da inanıyorum ki Rize'de sandıkları her engellemeye rağmen patlatacak. Buna var mıyız? Rize zenginleşmeye devam ediyor. Yatırımlarımızla tüm bölgenin cazibe merkezi haline geliyor. Suudi Arabistan'dan Kuveyt'e on binlerce turist Ayder Yaylası'ndan şelaleleri, gölleri görmek için her yıl şehrimize akın ediyor. Rize'nin yaylalarının havasına, dağlarının yeşiline sadece Türkiye değil, inanın bana tüm dünya hayran.

Bizler de ata şehrimizi gerçek bir dünya şehri yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz 14 yılda Rize'mize yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 13 katrilyon. Teferruatına girmeyeceğim. Eğitimde yaptıklarımız belli. Rize'mize fen liselerinden tut düz liseleri artırmak suretiyle birçok liseleri kazandıran biz. Şehrimize sağlıkta attığımız adımlar, yatırımlar belli.

"3-5 Avrupalı faşistin bu ülkenin gururunu incitmesine asla müsaade etmeyiz"

Sizlerin desteğiyle, hainlerin tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Artık şunu bütün dünya biliyor. Bu milletin iradesine gem vurulmaz. Bu millet sadece rükuda eğilir, secdede diz çöker, başka kimsenin önünde boyun eğmez.

Üç beş Avrupalı faşistin, üç beş kendini bilmezin bu ülkenin onurunu, gururunu incitmesine asla rıza göstermeyiz. Bazı liderler istisna ama Avrupalı liderlere sözüm var. Sizler Türk milletini sindiremeyeceksiniz. Avrupa'daki kardeşlerimiz oradaki sandıkları patlatacak. Avrupalı kardeşlerime sesleniyorum, iyi gidiyorsunuz. Geçen seçime göre daha fazla oy kullanıldı. Faşizmi uygulayanların torunlarına gereken cevabı verin.

Ben Yeşilköy'de milletimle beraber oldum, ama o saatte birileri kaçıyordu. Bakırköy'de ilçe başkanının evine gitmiş.

7 Ağustos'ta çağırdığımda kendi gelmedi, çevresinin baskısıyla geldi. Bunlarda yalan çok ama yürek yok.

Ne yazık ki Saadet'in başındaki bazı takım da hayır diyor.

Ana muhalefetin bir vekili evet diyenleri denize dökmekle tehdit ediyor. Haddini bil. Sen kimi denize döküyorsun sana adım attırmazlar adım. Sen bu milleti ne zannediyorsun. Sen ne biçim genel başkansın sen bu milletvekiline bu lafları ettikten sonra nasıl ağzının payını vermezsin.

15 Temmuz kontrollü darbeymiş. Elinde dosya varsa açıkla. 16 Nisan'dan sonra işine yaramaz. Şimdi açıkla.

Ama işi gücü yalan. Ama senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık demek bunlar için kabus. Kaçış yok bu kabusu yaşayacaklar. Onların kabusu, benim milletin bayramıdır.