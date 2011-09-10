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Politika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri KAYSERİ (A.A)

10 Eylül 2011 21:28

-Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri  KAYSERİ (A.A) - 10.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sayın Kılıçdaroğlu biz bu ak alnımızı senin bu lanetli ağızlarına, dudaklarına terk etmeyiz. Zaten seni o öpücüklerine de ihtiyacımız yok sen onları İsraillilere sakla'' dedi.   Başbakan Erdoğan, Kayseri'de yapımı tamamlanan okul ve diğer tesislerin açılışlarıyla bölge hastanesi, raylı sistem ve Harikalar Diyarı ortak temel atma törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları kaydetti: ''Anamuhalefet çıkıyor, biz İsrail ile bir sıkıntı yaşıyorsak İsrail'e avukatlık yapıyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun İsrail'den ne zaman vekalet aldığını bilmiyorum. Gazze'ye bizim hücumbotlarımızın gitmesini veya gemilerimizin gitmesini başarabilirsek alnımdan öpecekmiş. Sayın Kılıçdaroğlu biz bu ak alnımızı senin bu lanetli ağızlarına, dudaklarına terk etmeyiz. Zaten seni o öpücüklerine de ihtiyacımız yok sen onları İsraillilere sakla. Biz Somali'ye, Mogaduşi'ye gidiyoruz. Onun da esiyor arkasından 'Somali'ye gideceğim' diyor, ama yolunu şaşırıyor Kenya'ya gidiyor.''  Erdoğan, temeli atılan hastanenin maliyetinin yaklaşık 750 trilyon civarında olacağını belirterek, aynı şekilde raylı sistemin de temelini attıklarını, onun da maliyetinin 250 trilyon lira olacağını bildirdi. Açılışı yapılan tesislerin maliyetinin de yaklaşık 140 trilyon lira olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ''Yani 1 katrilyon 140 trilyonluk bugün temel atma ve açılış töreni yapıyoruz. Nerede? Kayseri'de yapıyoruz'' dedi. Erdoğan, sağlıkta ileri teknolojiyi büyükşehirlere taşıdıklarını, büyükşehirlerden de diğer illerimize götürdüklerini söyleyerek, ''Böylece bumilletin evladı 'halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' anlayışının bu ülkede nasıl egemen olduğunu görecek'' diye konştu. -Engelli vatandaştan sigarayı bırakma sözü aldı- Erdoğan, açılıştan sonra alanda bulunan engelli vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi.  Başbakan Erdoğan, engelli bir vatandaştan sigara paketini alarak kendisinden sigarayı bırakma sözü aldı. Engelli vatandaş, Başbakan Erdoğan için canını bile vereceğini belirterek, ''Bütün Türkiye duysun, İsrail de duysun'' dedi.  Hayvancılıkla uğraştığını da anlatan engelli vatandaş, Başbakan Erdoğan'dan, ''Etin kilogramının 15 TL'de kalmasını ve ayrıca yolunun yapılmasını'' talep ettiğini kaydetti.  Alanda bulunan bir kadın da eşinin Güneydoğu'da gazi olduğunu belirterek, eşinin özlük haklarının düzeltilmesi talebini Emine Erdoğan'a ilettiği görüldü. 

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