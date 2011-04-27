Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Edep yahu!..

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak mitinginde yarım kalan cümlesiyle ilgili ilk kez konuştu. Başbakan, "CHP'nin bir gazetenin edepsiz başyazarını neden transfer ettiği şimdi çok iyi anlaşılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, medeniyetimizde anaların yeri çok saygındır. Sizin annenize saygım var, teşekkür ediyorum" dedi.



Seçim mitinglerine İstanbul'da devam eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı'daki açılış töreninde seçmenlere seslendi.



Başbakan konuşmasında kendisiyle ilgili bir dil sürçmesi yaşayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi: "En iyi yaptıkları şey küfür. Ağızlarını bozuyorlar, adeta ağızlarından köpükler saçıyorlar.



CHP'nin bir gazetenin edepsiz başyazarını neden transfer ettiği şimdi çok iyi anlaşılıyor. Meğer daha iyi küfretmek, daha iyi hakaret etmek için transfer etmişler. Anlaşılıyor ki, o yazarların dizlerinin dibine oturmuşlar ve güzelce derslerini ezberlemişler.



Kol kola yürüdükleri, avukatlarını yaptıkları o çetelerin dilini, jargonunu epeyce bir ezberlemişler. İşte siz busunuz, bu kadarsınız.



Güzel bir söz var, 'üslubu beyan, aynıyla insan-ağzınızdan çıkan neyse, siz osunuzdur.' 'Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye?' CHP liderinin çok ama çok iyi bilmesi lazım, 'Eline, diline, beline hakim olacaksın', kim söylüyor bunu, Hacı Bektaşi Veli.



Ellerine hakim olamadılar, her fırsatta yürüttüler. Bellerine hakim olamadılar, kasetler ortada ve kendisi de o sayede genel başkan oldu.



Şimdi de dillerine hakim olamıyor ve konuşmuyor, adeta cüruf saçıyorlar. Diğer partilerin liderleri ve sözcüleri de CHP Genel Başkanı'nın yolundan gidiyorlar. Bunlar millete bidon kafalı derler, göbeğini kaşıyan adam derler, yüzde 60'ı aptal derler ama milletin o güzel Türkçe'sine, zerafetine, adabına zerre kadar sahip değiller. 'Edep yahu' diyorum, 'edep yahu!'



Bu üslubu, bu dili milletimin takdirine bırakıyorum. Anaları dile alanlara sesleniyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, bizim medeniyetimizde anaların yeri çok saygındır. Benim sizin annenize saygım var, teşekkür ediyorum.



Bu çirkin sözleri, özellikle de CHP'li kardeşlerimin, MHP ve BDP'ye gönül vermiş kardeşlerimin takdirine bırakıyorum.



Sizden rica ediyorum, CHP, MHP ve BDP'nin sözcüleri ekranlara çıktığında televizyonlarınızı kapatın. Ya da çocuklarınızı televizyonlardan uzak tutun, en azından çocuklar bu üslubu duymasınlar.



Atalarımızın çok güzel bir nasihatı var:



'Cahil ile dost olma, ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez üzülürsün

Saygısızla dost olma usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez üzülürsün

Açgözlü ile dost olma ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün

Görgüsüzle dost olma yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez üzülürsün

Ukala ile dost olma çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur üzülürsün

Namertle dost olma mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez üzülürsün

İlim bil, irfan bil, ikram bil, sen seni bil bu sana yeter!'



CHP Genel Başkanı'nı kol kola girdiği, kol kanat gerdiği çete mensuplarıyla baş başa bırakıyorum.



Taksim Meydanı'nda İşçi Partisi ile, TKP ile, BDP ile gösteri yapma meraklısı MHP yönetimini, Taksim Meydanı'ndaki yoldaşlarıyla başbaşa bırakıyorum.



Üç tane fazla oy alabilmek için gençlerin hayatını söndürecek, Kürt kardeşlerimin geleceğini karartacak ve onları çözümsüzlüğe mahkum edecek kadar gözünü kan bürümüş BDP yönetimini silah tüccarlarıyla baş başa bırakıyorum.



Bugün bir kez daha görülmüştür ki AK Parti bir yandadır, diğerleri kol kola hizaya girmişlerdir."





