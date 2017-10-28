Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Belediyelere atanan kayyımları eleştirerek sadece terör örgütlerine destek veriyorsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim isteyerek demokrasinin namusunu koruyoruz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle tepki gösterdi.

Erdoğan "Ey Kılıçdaroğlu, önce namus kavramını öğren, sonra bu halkın karşısına çık! 367 milletvekilinin olduğu bir partinin kapatılmasına destek verdiniz. Bu mu sizin demokrasi namusunuz?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun AKP'li belediye başkanlarının istifasının istenmesi ve HDP'li belediyere kayyım atanması konularındaki eleştirilerine de tepki gösteren Erdoğan, "Belediyelere atanan kayyımları eleştirerek sadece terör örgütlerine destek veriyorsun" dedi. Kılıçdaroğlu'na "Sane ne ya! Sen kendi işine bak!" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya AK Parti İl Başkanlığı Toplantısı'ndaki konuşmalarından satır başları şöyle:

"Biz siyasete milletimizle birlikte başladık, milletimizle birlikte bugünlere geldik. Türkiye, güvenlikten ekonomiye her alanda tarihinin en önemli imtihanlarından birini veriyor. Türkiye'de ana muhalefet yok biliyor musunuz? Ana muhalefet partisi hiçbir proje üretmiyor hiçbir fikir ortaya koymuyor, hiçbir çözüm üretmiyor. Bu aralar birşey bulamadı, erken seçim diyor. Seçimin zamanı belli zaten. Daha önce erken seçime gittik ne oldu? Rezil rüsva oldun."

"Ne zamandan beri erken seçim demokrasinin namusu oldu? Ey Kılıçdaroğlu, önce namus kavramını öğren, sonra bu halkın karşısına çık!"

"Müftülere nikah kıyma yetkisi deyince bunlar Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorlar. Gidiyor musun? Yolun açık olsun, git bakalım."

"Erken seçim diyen bu zatın seçim karnesine bakıyoruz, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş, kaybetmiş. Güldürmeyin beni. Kağıthane diyemiyor Kağıttepe diyor."

"Seçimlerin zamanında yapılmasını istikrarın gereği olarak hep uyguladık. Şimdi erken seçime gidelim desek kaçacak delik ararlar."