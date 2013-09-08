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Erdoğan'dan Japonya Başbakanı'na sıcak tebrik

Olimpiyat şehrinin açıklanmasının ardından Başbakan Erdoğan ile Shinzo Abe kucaklaştı

08 Eylül 2013 11:25

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen toplantıda 2020 olimpiyatlarının açıklanmasının ardından olimpiyatları düzenleme hakkını kazanan Japonya'nın Başbakanı Shinzo Abe ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sonuçların açıklanmasının ardından kucaklaştı.
 
Başbakan Erdoğan, İstanbul 'un 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı için Buenos Aires'te bulunuyordu. Erdoğan, olimpiyata aday olan ve elenen şehirlerin tanıtım videolarının yayınlanmasının ardından açıklanan kararı duyunca 2020 Olimpiyat Oyunlarını düzenleme hakkı edinen Japonya'nın Başbakanı Shinzo Abe'yi oldukça samimi bir şekilde sarılarak tebrik etti.
 

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