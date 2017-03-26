Erdoğan’dan İsviçre’ye pankart tepkisi: Gereğini yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsviçre'de kendisi hakkında açılan bir pankart için, "Kendi solak partileriyle oradaki terör örgütleri beraber yürüyüş yaptılar. Benim resmimi oraya asıyorlar, silahı şakağa dayarak… İsviçre Parlamentosu buna ses çıkarmıyor. Bizler de tabii ki bunun karşılığında gereğini yapacağız" ifadesini kullandı.

Sancaktepe'deki toplu açılış töreninde de konuşan Erdoğan, İsviçre'de kendisini hedef gösteren pankartın açılmasıyla ilgili İsviçre'yi ve AB üyesi ülkeleri "İsviçre Parlamentosu'nda resmimi oraya asıp, yanağıma silah dayıyorlar buna kimse ses çıkarmıyor. Bizler de bunun karşısında gereken neyse yapacağız. Kardeşlerim, bunlar dürüst değil. Hayırdır Vatikan'da neden bir araya geldiniz? Papa'nın huzurunda neden buluştunuz? Haçlı ittifakı eninde sonunda kendini gösterdi. Siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için içeriye almıyorsunuz." sözleriyle eleştirdi.

Erdoğan mitinginde, Kılıçdaroğlu sesi