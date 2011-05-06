-ERDOĞAN'DAN İSTEDİĞİ GERÇEKLEŞİYOR MUŞ (A.A) - 06.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingi için geldiği Muş'ta merkeze bağlı Sungu beldesinde otobüsünü durduranlar arasındaki bir kadının isteği üzerine, beldeye 16 derslikli okul yapılacağı bildirildi. Muş Valisi Ali Çınar, 30 Nisan'da Muş'a gelen Başbakan Erdoğan'ın, Muş'un Sungu beldesinde konvoyunu durdurarak beldeye okul yaptırılmasını isteyen Süphiye Güneş isimli kadının isteğinin yerine getirilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi. Sungu Belediyesi ile irtibata geçerek Kültür Mahallesi'nde okul yapılması için arsa arayışına girdiklerini belirten Vali Çınar, ''Sungu Belediyesi ile gerekli görüşmeyi yaptık. Belediye tarafından okul için 4.5 dönüm arsa tahsis edildi ancak yetersiz. Belediyeden 2 dönüm daha arsa tahsisi kararını bekliyoruz'' diye konuştu. Bu yıl inşaat çalışmalarını başlatmayı planladıklarını bildiren Vali Çınar, ''Burada 16 derslikli bir okul yapacağız. Zaten bu bölgemiz gelişmeye müsait ve kısa sürede büyümesini bekliyoruz. Onun için buraya büyük bir okul yapacağız'' dedi. Okul isteğinin yerine getirileceğini öğrenen Süphiye Güneş de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği sözü yerine getirmesinden çok mutlu olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'ın, okul isteğine ilk başta olumsuz baktığını ifade eden Güneş, şunları söyledi: ''Başbakanımız, bana 'ne istiyoruz kızım' demişti. Ben de kendisine 'sizden ne ev istiyorum ne maaş ne de para, ben sizden okul istiyorum' demiştim. 250 öğrencimizin olduğunu ve durumu anlattım. Başbakanımız öğrenci sayısının az olduğunu söyledi. Ben de 'eğer öğrenci sayımız az ise 50 hamile kadınımız var, 50 tane bebeğimiz var, 50 tane de ana sınıfında okuyan öğrencimiz var' dedim. Ben böyle söyleyince Başbakanımız gülerek yanındakilere hemen yapmaları için talimat vermişti. Bu isteğimin yerine getiriliyor olmasına çok sevindim.'' Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Özenli köyünden terör olayları nedeniyle yıllar önce Muş'a göç ettiklerini anlatan Güneş, hiç okula gitmediğini, okumamasından dolayı çektiği sıkıntıları çocuklarının yaşamaması için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini ifade etti.