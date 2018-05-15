Erdoğan'dan İsrail'in misillemesine tepki: Farklı yaptırımlarımız olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Theresa May Londra'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapan liderin gündeminde Gazze'de yaşanan katliam vardı. Erdoğan, konuya ilişkin ''Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, Filistin'deki bu zulme son vermeye davet ediyorum" derken, İngiltere Başbakanı May "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Türkiye Büyükelçisi hakkında sınır dışı kararı verildiğini hatırlatan Erdoğan, İsrail'in missilleme kararına ilişkin "Kudüs’teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Müttefikimiz ve dostumuz Birleşik Krallığı ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye erken seçim sürecinin içerisinde bulunuyor. Bu ziyareti gerçekleştirdik. Birleşik Krallığın 15 Temmuz'dan sadece 5 gün sanra bakan düzeyinde ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaret bizim için önemli.

Birleşik Krallık, ülkemizin Avrupa’daki en büyük ikinci ihraç pazarıdır.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmiyoruz. ABD bir arabulucu olduğunu değil taraf olduğunu ilan etmiştir.

Amerika, ben güçlüyüm o halde haklıyım diyor. Hayır, sen haklı değilsin, tarih seni affetmeyecek.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum.

ABD, Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz.

(İİT Olağanüstü Zirvesi) Dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul'dan vereceğiz.

(Soru-Cevap)

Erdoğan Türkiye’de gazetecilerin tutuklanmasına ve yargılanmasına ilişkin , gelen bir soruya ''Yargımız teröristler ile gazetecileri ayırmaktadır, bunları kaynağından öğrenmenizi tavsiye ederim'' cevabını verdi.

Erdoğan ''Cezaevinde kaç kişinin olduğu noktasında sizlere aktarılan yanlış. Teröristler ile gazetecileri ayırın. Yargımzı teröre karışmış olanlar ile ilgili bu tür kararı vermiştir. Bunları kaynağından öğrenin. Teröristten gazeteci olmaz.'” İfadelerini kullandı.

Erdoğan: FETÖ için listemizi verdik

Erdoğan, ‘FETÖ’ ile mücadeleye ilişkin soruya ''Biz şimdi listemizi verdik. Terörle mücadele konusunda işbirliği olduğunda mücadele daha kolay yapılır'' dedi. Erdoğan ''İsim listelerini sayın başbakana verdim. Bunların tarafımıza gönderilmesini istiyorum. Bunlar olacak ki teröre karşı ortak mücadeleyi sürdürelim . Bu konu ile ilgili hassasiyetimiz çok yüksek'' şeklinde konuştu.

May ise ''Terör ile ilgili kanıt olduğu sürece adım atarız. İngiltere'de atılan adımları da biliyorsunuz.'' cevabını verdi.

IŞİD’e katılan yabancı savaşçılar

Erdoğan ''Toplamda 6 bine aşkın yabancı savaşçıyı ülkelerine gönderdik. Yakalananlardan ülkemizde yargılananlar da var, bu konuda affımız yok'' açıklamasında bulundu.

Gazze'deki katliam

Erdoğan ''İsrail yaralıların oradan çıkarılmasına müsaade etmiyor. Biz İsrail Büyükelçisi'ni zaten gönderdik. Bunun yanında İsrail'deki elçimizi de değerlendirmede bulunarak ülkemize çağırdık. Bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüs’teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır'' dedi.

May ise ''Can kaybı trajik. Böyle bir şiddet barış çabalarını yıkıyor. İki devlet de çözüm için tehdit oluşturuyor. Gördüğümüz şiddet barış sürecini yıkabilir'' şeklinde konuştu.

''İslam İşbirliği Zirvesi'nde dünyaya çok güçlü mesaj vereceğiz” diyen Erdoğan, ''Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, Filistin'deki bu zulme son vermeye davet ediyorum. Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır. Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum'' şeklinde seslendi.

Theresa May: İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz

İngiltere Başbakanı May'in konuşmalarından öne çıkanlar:

İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz.

Duma'da yapılan kimyasal saldırıları kınadık. Kimyasal silahların kullanılamayacağı konusunda mutabakata vardık. Suriye ve ötesinde bir sürü insanın canı tehlikededir. Türkiye'ye 3 buçuk milyon Suriyeliye kapılarını açtığı için teşekkür ediyoruz.

İngiltere olarak Filistin'de iki devletli çözüm için çalışmaya devam edecek. İnsan hayatı kaybı trajik. Bu bir şiddet ve barış çabalarına da zarar veriyor.