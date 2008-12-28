Erdoğan'dan İsrail'e kınama





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunun kesinlikle dünya barışına, uluslararası barışa indirilmiş bir darbe olduğunu söyledi.



Başbakan Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının ilanı amacıyla Altındağ Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda sözlerine, Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülerini ve hissiyatını paylaşmak istediğini belirtti.



"Masum, savunmasız insanları, çocukların, kadınların öldürülmesinin, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının, bu tür orantısız güç kullanımlarının kabul edilemez bir durum olduğunu" ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Yapılan bu operasyon kesinlikle dünya barışına, uluslararası barışa indirilmiş bir darbedir. İsrail ve Suriye arasında bir arabulucu göreviyle aradaki sıkıntıları aşabilme talebiyle karşı karşı kalmıştık ve bu konuda bir görev üstlenmiştik. Aylarca yoğun bir şekilde sabır içinde sürdürülen bu gayretli çalışmalar neticesinde, 3-4 gün kadar önce ülkemizde olan İsrail Başbakanı, beşinci raundunu devam ettireceğimiz bu konuyla ilgili görüşmelerini bizimle yaparken kendileriyle bu hususları da görüşmüştük. Bütün bunlara rağmen yapılan bu operasyon Türkiye'ye de saygısızlık olmuştur. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu savunmasız insanları kalkıp da bombardımanla hele hele dün yapılan açıklamalarla 'Bu uzun süreli bir operasyon olacak, bu şöyle olacak, böyle olacak' hala bu denli bunu ucu açık bir şekilde ortaya koymak, bana göre ciddi bir insanlık suçudur."



Dışişleri Bakanlığının yazılı bir açıklama yaparak bu operasyonu, saldırıyı, şiddetle kınadığını anımsatan Erdoğan, "Barış sürecine önemli katkılar yapan bir ülke olarak haklı tepkimizi tüm dünyaya duyuruyoruz, duyuracağız" dedi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile dün görüştüğünü ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu konuya süratle müdahale etmelerinin gereğini kendilerine hatırlattım. Bizim, insani yardım konusunda zaman zaman kapıları açılan, zaman zaman kapalı olan, adeta dünyadan tecrit edilmiş olan Gazze'de yaşayan insanlara karşı bu yapılanların, bu trajik durumun tüm insanlık tarafından bilinmesi görülmesi lazım. İsteyenin istediğini istediği şekilde ilan etmesiyle insanlık barışa ulaşamaz. Şunu artık herkesin görmesi gerekiyor: Bu tür operasyonlar barışa hizmet etmez. Orta Doğu'da barış girişimlerimizin yoğunlaştığı, diyalog ve iş birliği kanallarının geliştirilmeye çalışıldığı bir süreçte yapılan bu operasyonlar kesinlikle barış çabalarına gölge düşürmüştür."



"Gazze'ye yönelik ablukanın, zaten Filistinliler için hayatı zorlaştırdığını, insani yardım malzemelerinin bile ulaştırılmasını engellediğini" kaydeden Erdoğan, ablukanın olumsuz sonuçlarını aşmaya çalışırken, şimdi daha vahim bir tabloyla karşı karşıya bulunulduğunu vurguladı.



"ŞİDDET YİNE ŞİDDETİ DOĞURACAKTIR"



"Hangi gerekçeyle, hangi saikle, hangi amaçla yapılırsa yapılsın masum sivillere zarar veren süreci, özellikle de burada yapılan, daha da gerginleştiren bu tür adımlar bizi barıştan da huzurdan da insanca yaşam zemininden de özellikle hızla uzaklaştıracaktır" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"İslam ülkelerinde infiale neden olacak bu operasyon bölgedeki sorunların çözümüne hiçbir katkı sağlamayacaktır. Özellikle İslam ülkeleri diyorum. İslam ülkelerinin dışındaki tüm insanlığın da bu olaylara daha hassas bir şekilde yaklaşmalarını da özellikle istiyoruz. istiyorum. Nitekim, telefonlarla tekrar gerek şahsım, Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız irtibatlarını artırarak devam ettirecektir, devam ediyor. Şunu unutmayalım: Şiddet yine şiddeti doğuracaktır. İsrail'i bu yanlıştan dönmeye, hava operasyonlarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardım çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürecektir. Uluslararası toplumu da bu insani trajediye sessiz ve tepkisiz kalmamaya çağırıyoruz."



Ebediyete intikal eden tüm Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, Türkiye olarak Filistin'e yardım çalışmalarını devam ettirirken, gelişmeleri yakından takip ederek, gereken adımları attıklarını söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığının devreye girdiğini belirterek, "Filistin'deki yaralıları ülkemize getirtmek suretiyle burada gerekli tedavilerini yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine ayrıca bildirdik. Sağlık Bakanlığımız, Dünya Sağlık Örgütüyle dün itibariyle irtibata geçmiş, onların da devrede olmasını özellikle kendilerinden istemiştir" dedi