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Erdoğan'dan İslam ülkelerine Arakan çağrısı

Erdoğan, Müslümanlara yönelik şiddetin İslam dünyasını derinden üzdüğüne işaret etti

31 Ağustos 2017 19:35

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Kurban bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Myanmar'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, bugün Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Kurban bayramının başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Libya'da yaşanan sorunların Müslümanların bayram sevincine gölge düşürdüğüne dikkat çekti.

Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddetin İslam dünyasını derinden üzdüğüne işaret eden Erdoğan'ın telefon trafiğinin devam edeceği öğrenildi.

Myanmar egemenliği altındaki Arakan topraklarında meydana gelen şiddet olayları nedeniyle 18 binden fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçtiği açıklanmıştı. Cuma gününden bu yana yaşanan çatışmalarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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