Erdoğan'dan işaret diliyle 'Seni seviyorum'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gruptaki işitme engelli partiliye işaret diliyle “Seni seviyorum” dedi.

Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Akil İnsanlar Heyeti'nden Milliyetçiliğe, CHP'den Myanmar'a kadar pek çok konuya değinen Erdoğan çocuğu askerde olan muhtaç ailelere 250 lira maaş verileceğini müjdeledi.

Başbakan'ın gündeme dair önemli açıklamalarda bulunduğu toplantı sonrası yaşanan bir olay ise dikkat çekti.

DHA'dan Ümit Kozan'ın fotoğrafladığı toplantıyı izlemeye gelen 20'li yaşlarda sağır ve dilsiz bir partili Erdoğan'a işaret diliyle "Seni seviyorum" dedi.

Partilinin hareketini fark eden Erdoğan da aynı şekilde karşılık verdi.

Başbakan Erdoğan kimseden yardım almadan partili gence işaret diliyle seni seviyorum dedi.