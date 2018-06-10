Erdoğan'dan İnce'ye: Geçen gün Kadıköy'de 20 bin kişiye "Hırsız Erdoğan" diye slogan attırıyor

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cuma gecesi (8 Haziran) Kadıköy'de düzenlediği mitinge ilişkin olarak, "Bana bak Muharrem, fizik öğretmeni olman bana hakaret etmene hak vermez. Geçen gün Kadıköy'de 15-20 bin kişiye "Hırsız Erdoğan" diye slogan attırıyor" dedi.

Kocaeli'nde konuşan Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Bizim altın klozetle ne işimiz var? Bunlar sarı pirinçle altını karıştırıyor. Bunlarda cehalet diz boyu. Bu altın değil mesela pirinç, ama onlar bunu anlamaz. Niye? Cehalet" diye konuştu. "Tesla'nın sahibi Elon ziyaretimize geldi. Sana gelmedi Muharrem. Niye bize geldi, bu adamla iş yapılır diye geldi" diyen Erdoğan, "Biz şu anda uzaya bir an önce nasıl ulaşırız bunun çalışmalarını yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan biz kepçe ülkemizi adım adım geziyoruz. Az önce Denizli'deydik. Denizli de muhteşemdi. En son Ocak ayında Kocaeli'ye gelmiştim. Yaklaşık 1.5 katrilyon liralık yatırımın onurunu beraber yaşadık. Şimdi 28'inci vilayetteyim. Arada yaptığım kapalı salon toplantılarını söylemiyorum. 00.00'da Esenler'de bir dua programına katılacağım. Biz siyaseti ikbal için değil millet için milletimizle beraber yapıyoruz.

- Milletimizi kökenine, inancına, kılık kıtyafetine göre bölenlerden olmadık. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın. Bu ülkede başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Onları odalara çekip oralarda neler yaptığınızı ve o bayanın da partinizin milletvekili olduğunu biz çok iyi biliyoruz. 'Ben İmam Hatip'e düşman değilim, öğretmenlik yaptım diyor.' Öğretmenlik yapsan ne yazar. Sen kendine bak kendine. Bunlar şehirlerimizi oya göre renklere ayıranlar. Oy almak için bu numaraları neden yapıyorsun? Kafayı takmış şimdi, açıkladım ya millet kıraathaneleri dedim. Kafayı ona takmış. Kumarhane anlıyor, iskambil oynarlar ya bunların çoğu onu anlıyor. Bay Kemal, Bay Muharrem kıraathane okumaktır.

- Diyor ki o kek verecek ben fabrikalara işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. CHP budur. Kimi inandıracaksınız? 24 Haziran'da benim halkım bu yalan üzerinden bir şeyler yapmak isteyenlere sandıkta dersini verecek. Kocaeli şu dersi verin be, ama bambaşka verin. Şimdi ortaya çıkan başkaları var, hepsine verin.

- Bizim altın klozetle ne işimiz var? Bunlar sarı pirinçle altını karıştırıyor. Bunlarda cehalet diz boyu. Bu altın değil mesela pirinç, ama onlar bunu anlamaz. Niye? Cehalet..

Tesla'nın sahibi Elon ziyaretimize geldi. Sana gelmedi Muharrem. Niye bize geldi, bu adamla iş yapılır diye geldi. Biz şu anda uzaya bir an önce nasıl ulaşırız bunun çalışmalarını yapıyoruz.

- Tutturmuş ben fizik öğretmeniyim güzel saygı duyarım. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etmene izin vermez. Geçen akşam Kadıköy'de geziyorlar onlara, 15 bin 20 bin kişiye "hırsız Erdoğan" diye slogan attırıyor. Haddini bileceksin.