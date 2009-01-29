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Ekonomi

Erdoğan'dan IMF'ye iki itiraz

IMF ile görüşmede çözüme yönelik yaklaşım olduğunu belirten Erdoğan, “Buluşmanın faydalı geçtiğini” söyledi

29 Ocak 2009 02:00

Başbakan Erdoğan, IMF ile yapılan görüşmede çözüme yönelik yaklaşım olduğunu belirterek, “Görüşme çok faydalı oldu. Olumsuz bir şey olmadığını gördük” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky ile dün gece yapılan görüşmeye ilişkin olarak, “IMF ile görüşmelerde çözüme yönelik yaklaşım var” değerlendirmesini yaptı. 

IMF görüşmelerinin perde arkasında neler oluyor?

Davos'ta gece yarısı zirvesi

Uluslararası Para Fonu’yla 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen görüşmelerle ilgili olarak Davos’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “IMF ile görüşmelerde olumsuz bir şey olmadığını gördük. IMF ile görüşmenin çok faydalı olduğuna inanıyorum” dedi.

Şimşek: Önemli noktaya geldik

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek de, IMF ile müzakerelerde önemli noktaya gelindiğini ve sonuç için çalışmaların devam edeceğini söyledi. IMF heyetinin Türkiye’den ayrıldığını ifade eden Şimşek, Lipsky ile gerçekleştirilen görüşmelerde temel noktalar üzerinde değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Lipsky, “Biz ilerleme kaydediyoruz. Eminim olumlu bir sonuca varacağız” dedi.

Erdoğan ile IMF Başkan Yardımcısı Lipsky dün gece yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yapmıştı.

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