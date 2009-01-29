Erdoğan'dan IMF'ye iki itiraz

Şimşek: Önemli noktaya geldik

Başbakan Tayyip Erdoğan, IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky ile dün gece yapılan görüşmeye ilişkin olarak, “IMF ile görüşmelerde çözüme yönelik yaklaşım var” değerlendirmesini yaptı.Uluslararası Para Fonu’yla 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen görüşmelerle ilgili olarak Davos’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “IMF ile görüşmelerde olumsuz bir şey olmadığını gördük. IMF ile görüşmenin çok faydalı olduğuna inanıyorum” dedi.Devlet Bakanı Mehmet Şimşek de, IMF ile müzakerelerde önemli noktaya gelindiğini ve sonuç için çalışmaların devam edeceğini söyledi. IMF heyetinin Türkiye’den ayrıldığını ifade eden Şimşek, Lipsky ile gerçekleştirilen görüşmelerde temel noktalar üzerinde değerlendirme yaptıklarını kaydetti.Lipsky, “Biz ilerleme kaydediyoruz. Eminim olumlu bir sonuca varacağız” dedi.Erdoğan ile IMF Başkan Yardımcısı Lipsky dün gece yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yapmıştı.