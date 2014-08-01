Erdoğan'dan İhsanoğlu'na: Senin hayatın sorumsuzluk içinde geçti

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na “Ey Ekmel, şunu bil. Bu Başbakan, 12 yıldır başbakanlık yapıyor bu ülkede. 4,5 yıl da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Dikkat et. Senin hayatın sorumsuzluk içerisinde geçti. Benim hayatım ise milletime sorumlu olarak geçti, aramızdaki fark bu” sözleriyle seslendi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bahçeli hani siz milliyetçiydiniz? Hani siz vatanseverdiniz. O zaman bu ihanet şebekesine neden payandalık yapıyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz? Ulusal güvenliğimizi tehdit eden böyle bir şebekeyle beraber hareket ediyorlar" dedi.

Erdoğan, "Namuslu davranmayı öğretmedi size Pensilvanya. Size 'takiye de yapabilirsiniz' dedi. 'Yalan da söyleyebilirsiniz' dedi. 'İftira da atabilirsiniz' dedi. Siz öyle geldiniz ve bu ülkeyi, bu devleti, bu ümmeti, bu toplumu siz bölmeye çalıştınız. Ama bu süreç devam edecek" şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, "MHP Genel Başkanı ve MHP yönetimi gerçekten çok zor durumda, ne yapacaklarını bilmez haldeler. Yanlış bir yola girdiler, oradan çıkamıyorlar. CHP ve Pensilvanya, bu MHP yönetimini aldı, uçuruma doğru sürüklüyor. MHP Genel Başkanı da sabah akşam hakaret ederek, terbiye dışı, ahlak dışı hakaretler sarf ederek, beceriksizliğini, başarısızlığını örtmeye çalışıyor. İyi de ne kadar örteceksin Bahçeli?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Öyle bir aday buldunuz ki evlere şenlik. Mızrak çuvala sığacak gibi değil. Duydunuz değil mi? İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde Mehmet Akif merhumun kabrini ziyarete gidiyor.

İstiklal Marşı ile Çanakkale Şiiri'ni birbirinden ayıramayacak kadar bu ülkenin, bu milletin yabancısı... Ey Ekmel, şunu bil. Bu Başbakan, 12 yıldır başbakanlık yapıyor bu ülkede. 4,5 yıl da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Dikkat et. Senin hayatın sorumsuzluk içerisinde geçti. Benim hayatım ise milletime sorumlu olarak geçti, aramızdaki fark bu" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle konuştu: Eğer Devlet Bahçeli hakaretlerine ara verirse, CHP genel müdürü iftiralarına ara verirse bizim ne yaptığımızı görecekler. Ama görmemek için, duymamak için, anlamamak için hakaret üzerine hakaret, iftira üzerine iftira atıyorlar. Neymiş? Hükümet Gazze ile ilgileniyor, Türkmenlerle ilgilenmiyormuş. Eğer Türkmenleri görebilirsen, bulabilirsen bize onlara sor. Onlar bizi sana en güzel şekilde anlatırlar. Çünkü onlar senden çok daha dürüstler, adiller, ahlak sahibi. Ama sende o ahlak yok"

"Hükümetin Gazze ile ilgilendiği ancak Türkmenler ile ilgilenmediği" suçlamalarına yanıt veren Erdoğan, "Eğer Türkmenleri görebilirsen bizi onlara sor, onlar bizi sana en güzel şekilde anlatırlar. Çünkü onlar senden çok daha dürüstler, adiller, ahlak sahibiler" diye konuştu.

Erdoğan, 12 yıl boyunca yeni Türkiye'yi inşa etmenin mücadelesini verdiklerini ve Türkiye'yi her alanda büyüttüklerini ifade etti. Erdoğan, 10 Ağustos'tan sonra seçilmiş bir cumhurbaşkanı, seçilmiş bir başbakan, kabinenin el ele vererek Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaklarını kaydetti