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Erdoğan'dan İBB Başkanı'na tepki: Ağzından kaçma olur mu ya, sonra bunun bedelini ödüyoruz!

Mevlüt Uysal, "Metroda önceliğimiz oy veren yerler olacak" demişti

01 Nisan 2018 15:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Metroda önceliğimiz oy veren yerler olacak” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)  Başkanı Mevlüt Uysal'a tepki gösterdi. 

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Böyle şey olur mu, hizmeti oy verene göre ayırmak ne demek? Biz belediye başkanıyken böyle mi yapıyorduk? Hizmetlerimizi oy verenler vermeyenler diye ayırabilir miyiz” diyen Erdoğan'a AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı  “Ben de kendisine ‘bu sözler doğru olmadı’ dedim. O da üzüldü ‘Ağzımdan kaçtı’ dedi” karşılığını verdi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Erdoğan ise Yazıcı'ya “Ağzından kaçma olur mu ya? Sonra bunun bedelini ödüyoruz" tepkisini gösterdi. 

 

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