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Politika

Erdoğan'dan Hollande'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki terör saldırıları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'da taziyelerini iletti

10 Ocak 2015 01:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile yaptığı telefon görüşmesinde her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile telefon görüşmesi yaparak, Paris'teki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Türkiye'nin Fransa ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, terörizmle mücadele konusunda her türlü işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu tür saldırıların, terörle mücadele konusundaki kararlılığın güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğan, Paris'teki menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları başta olmak üzere Fransız halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Hollande ise Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'nin yanımızda olduğunu biliyoruz" dedi.

Teröristlerin İslam konusunda kafa karışıklığı oluşturarak Fransa'da toplumsal huzuru bozmayı amaçladığını belirten Hollande, ancak bu oyuna gelmeyeceklerini ifade ederek, terörle mücadelede işbirliğini güçlendirme konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını söyledi.

 

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