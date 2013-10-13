Erdoğan, Hollanda'ya, patriotlar için teşekkür etti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, patriot füzelerini incelemek ve Hollandalı askerleri ziyaret etmek için İncirlik'te bulunduğu sırada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye’nin sınır güvenliğinin önemi üzerinde duruldu. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, görüşme sırasında Rutte’ye, Hollanda hükümetinin NATO çerçevesinde Adana’da konuşlandırılan patriot füzeleri ile Türkiye’nin sınır güvenliğine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Rutte’nin de Hollanda olarak NATO müttefiki olan Türkiye’nin sınır güvenliğine büyük önem verdiklerini vurguladığı bilgisi edinildi.

AB üyeliği için Hollanda'dan destek arayışı

Görüşmede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci de gündeme geldi. Erdoğan’ın AB’ye üyelik süreciyle ilgili olarak Türkiye’nin tüm fasılları açmaya hazır olduğuna dikkati çektiği; Rutte’nin de sürecin canlandırılması için gereken desteği vereceklerini belirttiği öğrenildi.