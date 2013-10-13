T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan, Hollanda'ya, patriotlar için teşekkür etti

Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik için tüm fasıllara açmaya hazır olduğunu da belirtti

13 Ekim 2013 20:49

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, patriot füzelerini incelemek ve Hollandalı askerleri ziyaret etmek için İncirlik'te bulunduğu sırada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye’nin sınır güvenliğinin önemi üzerinde duruldu. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, görüşme sırasında Rutte’ye, Hollanda hükümetinin NATO çerçevesinde Adana’da konuşlandırılan patriot füzeleri ile Türkiye’nin sınır güvenliğine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti. 
Rutte’nin de Hollanda olarak NATO müttefiki olan Türkiye’nin sınır güvenliğine büyük önem verdiklerini vurguladığı bilgisi edinildi.
 

AB üyeliği için Hollanda'dan destek arayışı

 
Görüşmede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci de gündeme geldi. Erdoğan’ın AB’ye üyelik süreciyle ilgili olarak Türkiye’nin tüm fasılları açmaya hazır olduğuna dikkati çektiği; Rutte’nin de sürecin canlandırılması için gereken desteği vereceklerini belirttiği öğrenildi.

ETİKETLER

erdoğanruttepatriothollandaincirliknatoabüyelik

İlgili Haberler

Patriotlar için gelen Alman askerleri şartlardan memnun değil

Kahramanmaraş'taki askerlerin 'olumsuz koşullarda görev yaptığı' iddia edildi

Suriye muhalefeti: Patriotlar bizi de korusun

Hatib, "ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den, Patriot füzelerinin kapsama alanının Suriye'nin kuzeyini de içine alacak şekilde genişletilmesini istedim" dedi

Patriotlar göreve hazır bekletiliyor

Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine Hollanda'dan getirilerek Adana İncirlik Üssü'ne konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemleri basın mensuplarına tanıtıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24