-ERDOĞAN'DAN HAMZAÇEBİ'YE YANIT ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin, ''İstanbul'a 2 şehir'' fikrini önce kendisinin ortaya attığı ile ilgili, ''Akif Hamzaçebi önce İstanbul'u tanısın, ama önce genel başkanı tanısın. Çünkü, genel başkanı İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı oldu, adres olarak gösterdiği Kağıthane'yi tanımadı 'Kağıttepe' dedi'' diye konuştu. Erdoğan, ''Hamzaçebi, İstanbul'a iki kent kurulmasından değil, İstanbul'un doğusu ve batısına 2 kent kurulmasından bahsediyor. Bunlardan biri Sakarya'nı Karasu ilçesi civarına, diğeri de Saroz Körfezi'ne kurulsun' diyor. Bunu o söylüyor. Bunu İstanbul ile alakası var mı? Bu projesinin bizim projemizle yakından uzaktan alakası yoktur'' dedi. Başbakan Erdoğan, AK Parti milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçim bildirisini açıklayınca hemen birilerinin, özellikle de Anamuhalefetin, bu projeleri eleştirdiğini belirterek şöyle konuştu: ''(Bizim arkadaşımız Hamzaçebi, Sayın Başbakanın İstanbul ile ilgili 2 yeni şehir projesini o çok önce açıklamıştı) diyor. 4 sene önce bunu Meclisteki bütçe müzakerelerinde açıkladığını söylüyor. Ben İstanbul gibi bir büyük şehrin belediye başkanlığını yaptım. Ben maliye memuru değilim. Ben belediye başkanlığından geliyorum. İstanbul'un neresinde ne var gayet iyi bilirim. Akif Hamzaçebi, önce İstanbul'u tanısın, ama önce genel başkanı tanısın. Çünkü genel başkanı İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı oldu, adres olarak gösterdiği Kağıthane'yi tanımadı 'Kağıttepe' dedi. Akif Hamzaçebi, 13 Kasım 2007'de Ulaştırma Bakanlığının bütçesiyle ilgili komisyonda konuşuyor. Bunu iyi bilelim ve öğrenelim ki gittiğiniz her yerde bunları kullanmanız lazım. Hamzaçebi, İstanbul'da iki kent kurulmasından değil, İstanbul'un doğusu ve batısına 2 kent kurulmasından bahsediyor. 'Bunlardan biri Sakarya'nı Karasu ilçesi civarına, diğeri de Saroz Körfezi'ne kurulsun' diyor. Bunu o söylüyor. Bunu İstanbul ile alakası var mı? Bu projesinin bizim projemizle yakından uzaktan alakası yoktur. Dedim ya bunlar İstanbul'un neresi olduğunu bilmiyorlar. Genel başkanı da o da aynen öyle... Bunlar İstanbul'a Fransız... Ben ise İstanbul sınırları içinde mevcut İstanbul sınırları içinde kentsel değişim, dönüşüm anlayışı içinde 2 yeni şehirden söz ediyorum. Biz onlar gibi başlık atmıyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesinin mimari çalışmasını bile yaptık. Haftaya çarşamba bunu açıklayacağız. Hiç heyecanlanmayın. Orada, neresi olduğunu, nasıl olduğunu o çılgın proje ile beraber açıklayacağız. 'Bizim çılgın projeyle işimiz yok' diyor Genel Başkan ve 'biz millete hizmet ile ilgileniyoruz' diyor. Bu projeler vatana, millete hizmet değil de nedir? İşte bunların siyaset anlayışı, mantığı bu... Bunları açıkladığımız zaten hepsi görülecek. Ve burada binlerce insan istihdam edilecek. Bu proje üzerinde... Belki on binlerce insan istihdam edilecek. Bizim attığımız adımlar bu... Bunların bugüne kadar dikili ağacı yok. Şimdi kendileri bir açıklamayı yaparken Kadıköy'den bir ses yükseliyor. Kadıköy Belediye Başkanı, 'İstanbul'a yeni şehir gerekmez' diyor. 'Gecekondular var bunları yenileyelim' diyor. O da kendi belediye başkanı. Biz, bunların minyatür denemelerini yaptık. Nasıl yaptık? İstanbul'un Avrupa yakasında, belediye başkanlığım döneminde bir Başakşehir kurduk. Biz bunları yaptık. Şimdi aynı yerde bir Kayabaşı inşa ediliyor. Onun daha büyüğü. Aynı şekilde şu anda CHP'li bir belediye başkanının, belediye başkanı olduğu Ataşehir'i biz kurduk, biz inşa ettik. Bunlar bizim çıraklık ve kalfalık dönemimizin ürünleri, şimdi ustalık döneminin ürünlerine geçiyoruz. Onun için İstanbul'a iki büyük şehir diyoruz, Ankara'da da aynı şekilde yapacağız, bunları İzmir'de de yapacağız.'' -İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA YANIT- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının da ''bizim projelerimize sahip çıkıyor'' dediğini ifade eden Erdoğan, ''Yahu sen önce kendi şehrindeki gecekondularına sahip çık, raylı sistemini yapamadın, bizden yardım istedin, geldik raylı sistemini biz yaptık. Aynı şekilde binlerce konutu biz yaptık, şimdi kalkıyor sıkılmadan teşekkür edeceği yerde 'böyle böyle bizim projelerimize Başbakan sahip çıkıyor' diyor. Bizim proje kadrolarımız sürekli çalışıyor. Bu noktada kapasiteniz zaten buna el vermez. Bugüne kadar bu noktada yaptığınız herhangi bir şey yok, icraatınız yok. Ama biz yoğun bir şekilde burada devam ediyoruz'' dedi.