-ERDOĞAN'DAN, GENELKURMAY BAŞKANI'NA BAŞSAĞLIĞI ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda bir askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda bir askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'e başsağlığı mesajı göndererek, üzüntülerini bildirdiği kaydedildi.