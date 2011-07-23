-ERDOĞAN'DAN GAZZE ZİYARETİ AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'den özür beklentisi ve Gazze ziyareti arasında ilişki kurulmasıyla ilgili, ''Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor. Burada herhangi bir gerilime zemin hazırlamak, fırsat vermek gibi bir düşünce içinde değiliz. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapacak ve bu çalışmalar neticesinde olumlu bir gelişme ortaya çıkması halinde biz bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz'' dedi. Erdoğan, daveti üzerine çalışma ziyareti çerçevesinde Türkiye'ye gelen Ürdün Başbakanı Maruf El Bahit ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. ''İsrail'den özür gelse de gelmese de Gazze ziyareti gündeminizde mi?'' şeklindeki soru üzerine, Başbakan Erdoğan şunları söyledi: ''Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor. Burada herhangi bir gerilime zemin hazırlamak, fırsat vermek gibi bir düşünce içinde değiliz. Arkadaşlarımız, çalışmalarını yapacak ve bu çalışmalar neticesinde olumlu bir gelişme ortaya çıkması halinde biz bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Bu, özür dileme, tazminat ve ambargoların kaldırılmasıyla bence eş zamanlı veya onun karşılığında gibi düşünmek çok yanlış olur. Böyle bir şey söz konusu değil. Onunla da bununla da yakından hiçbir alakası yok. Bu konuyla ilgili, biliyorsunuz şu anda İsrail kendi içinde bir karar verme durumda. Çünkü, İsrail yönetiminde, şu anda olumlu bakanı var bakmayanı var. Biz de onların vereceği kararı belli bir süreye kadar bekleyeceğiz. Bekledikten sonra da kendi B planımızı da tabi devreye sokacağız.''