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Erdoğan'dan eski siyasilere bayram telefonu

Başbakan Erdoğan, eski cumhurbaşkanı ve başbakanların bayramını kutladı

28 Ekim 2012 11:28

Başbakan Tayyip Erdoğan, eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer ile eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut ve Tansu Çiller'i telefonla arayarak, bayramlarını tebrik etti.

Başbakan Ramazan Bayramı dolayısıyla ağustos ayında yine eski liderleri telefonla arayarak bayramlarını kutlamıştı.

Bu arada Başbakan Erdoğan, ailesiyle tatil için gittiği Abant Tabiat Parkı'nda dün gün boyu dinlendi. Abant Palace Otel'e ait köşkte konaklayan Başbakan hiç dışarı çıkmazken, aile fertleri öğle saatlerinde bahçede gezinti yaptı.

Ayrıca Erdoğan'ın kaldığı 24 yataklı köşkün pencereleri siyah perde ile kapatıldı. Erdoğan'ın korumaları köşk çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, bir ekip göl çevresinde tur atttı, iki ekip de köşk girişinde bekledi.

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