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Erdoğan'dan eski dosta dava

Erdoğan, Türkiye Partisi’ni kuran Abdüllatif Şener hakkında 20 bin TL’lik tazminat davası açtı.

26 Kasım 2009 02:00

Başbakan Erdoğan, yıllarca birlikte siyaset yaptığı, AKP'yi birlikte kurduğu, 22 Temmuz seçimi öncesi Başbakan Yardımcılığı sorumluluğunu verdiği, ancak son seçimde aday olmayarak Türkiye Partisi’ni kuran Abdüllatif Şener hakkında 20 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Başvuruda, Erdoğan’ın telefonlarını dinlettiğine inandığını söyleyen Şener’in “kara sürmeyi” amaçladığı belirtildi.

Erdoğan’ın dava dilekçesinde, 17 Kasım’da “Teke Tek” programına katılan Şener’in “Başbakan dinliyor herkesi zaten. Dinleyeni dinlerler.   Beni dinlettiğine de inanıyorum” dediği kaydedildi.

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