Erdoğan'dan Esed'e: Suriye'deki seçimlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de yapılacak seçimlerin inandırıcılığı yoktur, inandırıcılığı olmayan bir zeminde yapılacak seçimin neticesi de malumdur" dedi.

Erdoğan'a Sultangazi'deki Gazi Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili "Gelen bilgiler noktasında üstlenen grubu şu anda biliyoruz. Polis karakoluna yapılan bir saldırı, 1 şehidimiz var. Bunun yanında 4 polisimiz ve 2 vatandaşımız yaralı. Yaralılar hakkında ağır olmadıkları istikametinde bilgi aldım. Canlı bomba, kimliği, herşeyi tespit edilmiş durumda. İlintileri istihbarat ve emniyet tarafından takip ediliyor" diye yanıtladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı önemli kararlar alındı

Türkiye -Azerbaycan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından taraflar arasında enerji, ulaştırma, diplomasi, kültür ve ekonomi alanlarında toplam 8 anlaşma imzalandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği Türkiye -Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı sona erdi. İki liderin ortak basın toplantısından önce çeşitli konularda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Erdoğan: Suriye ’deki seçimlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur

Basın toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Suriye 'de yapılacak seçimle ilgili, “Sağlıklı bir yapıya geçilmeden yapılacak seçimlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” dedi.

Taşımacılık alanında yeni dönem

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında "Kombine Taşımacılığın Geliştirilmesine İlişkin" mutabakat zaptını, Bakan Binali Yıldırım ile Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Ziya Memmedov imzaladı.

İki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki diplomat değişimi mutabakat zaptına, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov imza koydu.

Tohumculuk için ortak kurum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasındaki "Azerbaycan- Türkiye Tohumculuk ve Araştırma Ortak Kurumu'nun faaliyetinin düzenlenmesi" protokolünü, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Faik Bağırov imzaladı.

İki ülke arasında "Arama-Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşma"ya ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov imza koydu.

"Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi" alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını da, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Şahin Mustafayev imzaladı.

Türkoloji projesi

Yunus Emre Enstitüsü ile Bakü Devlet Üniversitesi arasında Türkoloji projesi işbirliği protokolüne, Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Koordinatörü Yasin Tunç ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Faik Bağırov imza koydu.

TRT ile Azerbaycan Radyo ve Televizyon Programları A.Ş. arasındaki işbirliği protokolünü ise TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile Azerbaycan Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Genel Müdürü Arif Alışanov imzaladı.