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BBC Türkçe

Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne taziye mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ermenice mektupta, "Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Ka

24 Nisan 2017 19:29

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermeni Patrikhanesi'ne yazdığı mektubun bir kısmını okudu.

24 Nisan 1915'te başlayan ve Ermenistan'ın "soykırım", Türkiye'nin ise "tehcir" olarak nitelediği olayların yıldönümünde Ermenice yollanan mektubun tamamını ise Anadolu Ajansı paylaştı.

Mektupta Türkçe şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Sayın Aram Ateşyan,

Çok Değerli Ermeni Vatandaşlarım,

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum.

Bölgenin iki kadim toplumu olarak Türkler ve Ermeniler bin yıldır omuz omuza yaşadıkları bu coğrafyada, ortak bir tarihi ve kültürü paylaşmıştır.

Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemizin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur.

Dün olduğu gibi bugün de Ermeniler, ülkemizin eşit ve hür vatandaşları olarak, sosyal, siyasi ve ticari hayatımızın her alanında önemli roller üstlenmektedir.

Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak iki halkın, geçmişin yaralarını sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır.

Bu doğrultuda son 14 yılda birçok adım attık, tarihi nitelikte reformları hayata geçirdik.

Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarımızı, önümüzdeki süreçte artarak sürdüreceğiz.

Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmek isterim: Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir.

Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur.

Türkiye Ermenileri Patriği seçiminin kısa zamanda neticelenmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda sizlere muvaffakiyetler diliyorum.

Bu düşüncelerle, yirminci yüzyılın başında yaşamını yitiren Osmanlı Ermenilerinin hatıralarını bir kez daha yâd ediyorum.

Birinci Dünya Savaşı'nın sıkıntılı şartlarında hayatını kaybeden milyonlarca Osmanlı vatandaşına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mektubun bir kısmını okuduktan sonra "Tarih istismarcılarına fırsat vermeden Ermenilerle iyi diyalog içerisinde ortak acı duygusunu ortak yas ile gidermeyi hedefleyen çalışmalar içindeyiz" ifadelerini kullandı.

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