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Yaşam

ERDOĞAN'DAN ENGELLİ VATANDAŞA AKÜLÜ ARAÇ ANKARA (A.A)

23 Haziran 2011 20:56

-ERDOĞAN'DAN ENGELLİ VATANDAŞA AKÜLÜ ARAÇ ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Ankara'da yaşayan bedensel engelli Ramazan Erbil, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği akülü aracına kavuştu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti sırasında karşılaştığı Ramazan Erbil, 22 yıldır yürüyemediğini belirterek, yeni bir akülü araç talebinde bulundu.   Hastane önünde çiçek ve çeşitli ürünler satarak geçimini sağladığını, kazandığı paranın büyük bir kısmını eski olan akülü aracının tamirine harcadığını ileten Erbil, devletin desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti. Bunun üzerine Erdoğan, Erbil'in talebini Vali Alaaddin Yüksel'e iletti.  Vali Yüksel'in talimatıyla alınan yeni akülü araç Ramazan Erbil'e teslim edildi.   Açıklamada, eski akülü aracının da ihtiyaç sahibi bir başka bedensel engelliye hediye ettiğini belirten Erbil, ''Başbakanımız ve Ankara Valimizden Allah bin kere razı olsun'' ifadelerini kullandı.

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