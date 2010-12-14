-ERDOĞAN'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT TBMM (A.A) - 13.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin, söz konusu kişiyi yolsuzluktan ihbar ettiğini belirterek, ''Yargılama 2 yıl sürmüş, adı geçen şahıs 6 yıl 14 gün cezaya mahkum olmuş ve cezası Yargıtay tarafından onaylanmıştır. Şu anda bu zat hapiste, cezaevinde. Yine çaktın, yine çaktın; devamlı yaptığınız iş bu...'' dedi. Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'nın tümü üzerindeki eleştirileri hükümet adına yanıtladı. Küresel ekonomik kriz sürecinde, IMF ile yeni bir stand-by anlaşması yapılmadığını anımsatan Erdoğan, birçok gelişmiş ekonominin yeni stand-by anlaşması yapma ihtiyacı duyduğunu anlattı. Türkiye'nin, kendi imkanlarıyla yola devam ettiğini belirten Erdoğan, ''Küresel bir krizi hem de ağır bir krizi kendi öz kaynaklarımızla, kendi imkanlarımızla aştık'' dedi. -''BEKARA KARI BOŞAMAK KOLAY; İŞ YAP, İŞ'' Konuşmalar sırasında, sürekli olarak ''yolsuzluk'' kelimesinin tekrar edildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Elinde aslı astarı olmayan belgeleri sallayanlar, -şimdi yine burada da sallandı- bunları çok gördük. Bakın, yerel seçimlerde İstanbul adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu, benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım ile ilgili de birçok şey konuştu. Benim belediye başkanımın dokunulmazlığı yoktu, yargıya götürseydin ve yargılansaydı. Aldığın neticeye bak, ne aldın? Çünkü bugüne kadar açtığın tüm dosyaların içi hep boş çıktı, boş. Belediye Başkanı adayı iken fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Şimdi CHP'nin Genel Başkanı oldunuz. Haydi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tüm fakirlere 600 lira versin; hadi yap... Bekara karı boşamak kolay; işi yap, işi. Gerçekçi olacağız; biz ülke yönetiyoruz ülke, devlet yönetiyoruz. Öyle kuru kuruya, 'şuraya şu kadar vereceğim, buraya bu kadar vereceğim' demekle bu iş yürütülmez. İşte senin partinin belediyesi bu, hadi ver 600 lira.'' -''YİNE ÇAKTIN; DEVAMLI YAPTIĞINIZ İŞ BU''- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında söz ettiği Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına da yanıt veren Erdoğan, belediye başkanının, söz konusu kişiyle ilgili anında davayı açtığını ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şikayeti hemen ortaya koymuş. 27.06.2007 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazılı şikayet ile belediye çalışanı Hacı Ali Hamurcu'yu yolsuzluktan ihbar etmiş. Vurgulanması gereken şudur; bu şikayeti AK Parti'li belediye başkanı yapmıştır. 20 gün sonra da bu kişi yakalanmış ve savcılık tarafından adı geçenin 3 kere ifadesi alınmıştır. Birinci ifade 16 sayfa, ikinci ifade 12 sayfa, üçüncü ifade 3 sayfadan ibarettir. Tüm bu ifadeler dosyalarında mevcuttur. Kaybolan herhangi bir ifade yoktur. Yargılama 2 yıl sürmüş adı geçen şahıs 6 yıl 14 gün cezaya mahkum olmuş ve cezası Yargıtay tarafından onaylanmıştır. Şu anda bu zat hapiste, cezaevinde. Hapiste şu anda. Yine çaktın, yine çaktın; devamlı yaptığınız iş bu. Soruyorum şimdi; yolsuzluğun olduğu yerde 13 bin 375 kilometre bölünmüş yol olur muydu? Yolsuzluğun olduğu yerde hızlı tren hatları olur muydu? Yolsuzluğun olduğu yerde 160 bin derslik, 80 üniversite olur muydu? Yolsuzluğun olduğu yerde bin 807 sağlık tesisi, 263 hastane, 224 ek bina olabilir miydi? Cumhuriyet tarihinde 596 bin metrekare adalet sarayı inşa edilmiş. 8 yılda, bizim inşa ettiğimiz yaklaşık 2 milyon metrekare. İnşaatı devam edenler bittiği zaman 3 milyon metrekare oluyor.'' -''SESİMİ SADECE MİLLET KESER''- Başbakan Erdoğan, iktidara geldiklerinde 9 şehirde doğalgaz bulunduğunu belirterek, şu anda 66 şehirde doğalgaz kullanıldığını ifade etti. Erdoğan, ''Yolsuzluk olsa bu şebekeler olur muydu? 460 bin konut inşa edildi. Burada benim vatandaşım var. Diyorum ya 3-4 tane koyun güdemeyen bu ülkeyi yönetemez anlamaz bu işlerden'' diye konuştu. Göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF olan borcunun 26,5 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu anda IMF'ye 6 milyar dolar borç kaldığını belirtti. Merkez Bankasının 27,5 milyar dolarlık döviz rezervinin 79 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Hesap ortada ama anlamak kolay değil. Biz geldiğimizde doğrudan sosyal yardımlar noktasında çok ciddi adımlar attık. Çünkü demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin gereği olan bu adımları atmamız gerekiyordu. Tarımda çiftçilere verdiğimiz destek 36 milyar lira. Yolsuzluğun olduğu yerde çiftçi alın terinin karşılığını bu kadar alamazdı. Benim çiftçim Ziraat Bankasından yüzde 59 faizle kredi alıyordu. Kim vardı iktidarda? Merhum Ecevit başta değil miydi? Yüzde 59 faiz vardı. Şu anda aynı Ziraat Bankası düşürdü, düşürdü, düşürdü, 0 ile 12 arasında değişiyor.'' Muhalefet partisi milletvekillerinin bu sözlerine itiraz etmesi üzerine Erdoğan, ''Bağırmakla, çağırmakla benim sesimi kesemezsiniz. Bu sesi kesmeniz mümkün değil. Benim sesimi bu ülkede sadece millet keser'' dedi. Türkiye'deki Ar-Ge çalışmaları hakkında da bilgi veren Erdoğan, ''Ar-Ge harcamaları noktasında milli gelire oranı Türkiye'de 2003 yılında 4,8 seviyesindeydi. Şu anda binde 8,5... AB ülkelerinden Bulgaristan'da bu oran bindelik dilimlerle ifade ediyorum, 4.9, Letonya 6.1, Romanya'da 5.8, Slovakya'da çok daha düşük. Avrupa'da Ar-Ge'ye ayrılan pay düşüyor, bizde hızla artıyor. İşte fark bu. Türkiye Genelinde Ar-Ge harcamaları 2002 yılında 2,9 milyar lire iken 2009'da 8,5 milyar liraya çıktı. Türkiye 2003-2008 yılları arasında OECD ülkeleri arasında Ar-Ge harcamalarını en hızlı artıran birinci ülke oldu'' diye konuştu.