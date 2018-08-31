Erdoğan'dan "Döviz kuru ne olacak" diye soranlara: Bu da geçer ya hu...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunda yaşanan oynaklığı "Bu da geçer ya hu" ifadesiyle yorumladı. "Ekonomideki artılarımızın ve eksilerimizin farkındayız" diyen Erdoğan, ekonomi yönetiminin üzerine düşeni yaptığı görüşünü dile getirerek "Somut neticeleri almaya başladık" dedi. Erdoğan, Ankara-Washington hattında büyük gerginliğe sebep olan Rusya'dan S-400 alımı için de "İhtiyacımız var, en kısa zamanda alacağız" ifadesini kullandı. ABD'ye "Parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler" ifadesiyle yüklenen Erdoğan, iki ülke arasında yine bir ihtilaf konusu olan F-35'ler için de "Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık" hatırlatması yaptı.

"Ekonomik faturalar ödüyoruz"

Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezuniyetinde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Milletlerin tarihinden dönüm noktaları vardır. Bizim tarihimizde de pek çok dönüm noktamız var. Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri böyle bir dönüm noktası olarak görüyorum. Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz. Bugün hep birlikte başı dik, alnı açık şekilde geleceğimize umutla bakıyor olabilmemizi bu durumumuza borçluyuz. Bunun bir bedeli var. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede gazilerle, şehitlerle ödüyoruz. Kimi zaman haksızlığa, ayrımcılığa uğrayarak ödüyoruz. Son günlerde olduğu gibi ekonomik saldırılarla ödüyoruz. Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında karşılaştığı saldırıları, riyakarlığı hak edecek sorumluluğu bulunmuyor.

"Kriz yok"

- Ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsü gibi bir sorunu bulunmuyor.

"S-400'lere ihtiyacımız var"

- Terörle mücadele konusunda bizden istenen nedir? Tüm terör örgütleri ülkemizi taciz etsin, biz elimiz kolumuz bağlı oturalım, öyle mi? Bunlarla stratejik ortaklığımız da var. Terörle mücadele herkese hak gözüküyor, mesele Türkiye olunca işin rengi değişiyor. Suriye'den ülkemize yapılan saldırılar karşısında adeta yalnız bırakılmış ülkeyiz. Kendimizi koruyabilmemiz için ihtiyacımız olan füze savunma sistemlerini olmadık bahanelerle bize verilmedi. Parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak için alternatif arayışına girdiğimizde de sakın ha diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, en kısa zamanda alacağız. Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık.

"F-35'leri vermezlerse üretiriz"

Verilir veya verilmez. Artık dünya tek ülkeden ibaret değil, bunların çok alternatifleri var. Orası vermezse bir başka yerden biz bunları temin ederiz veya üretiriz. İnsansız hava araçlarını vermediler, şimdi biz üretiyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını vermediler, şimdi biz üretiyoruz. İşte bu teröristleri bunlarla vuruyoruz, etkisiz hâle getiriyoruz. Kötü komşu bizi de ev sahibi yaptı.

"Yüzümüze bakacak halleri kalmaz"

- Türkiye'nin ABD ile olduğu işbirlikleri gibi diğer ülkelerle işbirliklerine ihtiyacı var. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizde sözümüzü tutmazlık etmedik, riyakarlık yapmadık. Ama bize hepsi yapıldı. Buradan alnın akıyla çıkacak tek ülke Türkiye'dir. Hem Avrupa hem ABD defalarca sınıfta kalmıştır. ABD'nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz.

"Ekonomide artı ve eksilerin farkındayız"

- Ekonomideki artılarımızın ve eksilerimizin farkındayız. Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri eliyle, içimizdeki ihanet çetesiyle yapamadıklarını, döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla yapmaya çalışıyorlar.

"Bu da geçer ya hu..."

- Döviz kuru ne olacak diyenler varsa onlara da cevabımız ‘Bu da geçer yahu’ olacaktır. 'Bu da geçer yahu' derken, üzerimize düşeni yapıyoruz. Somut neticelerini almaya başladık.