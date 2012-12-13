Erdoğan'dan 'dokunulmazlıkta aynı dili konuşalım' uyarısı

Partisinin Doğu ve Güneydoğu milletkilleriyle bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vekillerden, 'dokunulmazlıklarla ilgili aynı dilin konuşulmasını' istedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Güneydoğu milletvekilleri ve teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık 4.5 saat süren toplantında, son dönemde siyaset gündemini sıklıkla meşgul eden 'BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması' konusu gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, bu konuda milletvekillerinin 'aynı dili konuşması gerektiğini' söyleyerek 'söylem birliği içinde olunması' uyarısı yaptı.

Farklı fikirlerin ifade edilmesinin partiyi zor durumda bıraktığını söyleyen Erdoğan, vekillerden 'Kürt sorunu' kavramını telaffuz etmemelerini de istedi.

Erdoğan, toplantıda milletvekili ve il başkanlarını da dinledi.

'Uludere' davasını gündeme getiren bazı milletvekilleri, davanın uzamasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu; BDP ile PKK'nın da bunu istismar ettiğini belirttiler.

Vekiller, anadilde savunma düzenlemesinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Soruşturmanın gizli yürütüldüğünü hatırlatan Erdoğan da konunun istismar edilmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. (Ercan Gürses/ntvmsnbc.com)