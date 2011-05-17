Erdoğan'dan 'doğum kontrol'e tepki

T24- Ankara Sincan'da konuşmasına üç çocuk konusundaki sözlerine vurgu yaparak başlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, doğum kontrol yöntemlerinin teşvik edilmesine tepki gösterdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sincan'da gerçekleştirdiği mitingde üç çocuk konusundaki sözlerini yineledi. Erdoğan, CHP zihniyetinin yıllarca doğum kontrolünü teşvik ettiğini belirterek "Batı şu anda çöküyor. Nüfusu yaşlandığı için. Sakın bu oyuna gelmeyin" dedi.

Yeniden 'en az 3 çocuk'

Başbakan Erdoğan, partisinin Ankara'daki mitingleri kapsamında Sincan Lale Meydanı'nda halka seslendi. Konuşmasına üç çocuk konusundaki sözlerini yineleyerek başlayan Erdoğan, doğum kontrol yöntemlerinin teşvik edilmesine tepki gösterdi. "Bu milleti doğum kontrolü ile dünya sahnesinde yaşlı bir nüfusa sahip olmak için telkinler yaptılar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Yıllarca bu ülkede doğum kontrolünü teşvik ettiler. CHP şimdi aynı şeyi yapıyor. Çünkü bunların tarihi böyle. CHP zihniyeti budur. Batı şu anda çöküyor. Hep nüfus yaşlandığı için. Eğer şu andaki artış hızıyla gidersek 2038'de biz de yaşlı nüfuslar arasına gireceğiz. Sakın bu oyuna gelmeyin en az üç çocuk. Biz devlet olarak tüm tedbirleri aldık alıyoruz." "BU NASIL BİR DEMOKRASİ ANLAYIŞIDIR" Erdoğan, BDP yöneticilerinin, öldürülen 12 teröristin cesetlerini almak için yaptığı girişimlere gönderme yaparak, Türkiye'yi "teröre ve teröristlere asla yem etmeyeceklerini" söyledi. Erdoğan, "Kalleşçe saldıran teröristlerle BDP, el ele kol kola mücadele ediyor. Şu hale bak bu nasıl bir anlayış. Bu nasıl bir özgürlük mücadelecisidir. Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır" dedi.

'Kusura bakmayın Keçiören'de kaldık'

Erdoğan, Keçiören'den sonra Sincan'da bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın Sincan'a yapılanları ve yapılacakları anlatırken, yanlışlıkla birkaç kez "Sincan" yerine "Keçiören" demesi dikkat çekti. Yaptığı yanlışı fark eden Erdoğan, "Kusura bakmayın, şimdi Keçiören'den geldik ya orada kaldık. Sincanlı kardeşlerim kusura bakmasın. Keçiören de bizim Sincan da bizim; fark etmez" dedi.