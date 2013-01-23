Erdoğan'dan doğulu vekillere 'söylem birliği' uyarısı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin doğulu milletvekilleriyle görülmesinde ‘söylem birliği’ uyarısında bulundu. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “AKP yüzde 70 oy alır” sözlerini anımsatarak, “Bahçeli’yi mahcup etmeyin” dedi.

Erdoğan, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Güneydoğulu milletvekilleriyle toplantının ardından bugün de Doğu Anadolu’dan 8 ilin vekilleri il, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bir toplantı yaptı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın da katıldığı toplantıda Erdoğan İmralı sürecinin de içinde olduğu bir değerlendirme yaptı. CHP, MHP ve BDP’yi tutumlarından dolayı eleştiren Erdoğan, MHP’nin iftira ve hakaretten başka bir şey yapmadığına dikkat çekti. CHP için, “CHP çözümden yana görünüyor. Ama samimiyeti konusunda kuşkularımız var. Çözüm üretmiyor. Denklemin dışında” diyen Erdoğan’ın BDP’nin tavrını “Sürecin sabote edilmesine hizmet edecek kışkırtıcı bir tavır içinde” diye değerlendirdiğine dikkat çekiliyor.

Bahçeli’yi mahcup etmeyin

Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’nin “Bu kezde yüzde 70 oy alırlar” dediğini anımsatarak,“Bahçeli’yi mahçup etmeyin. Bunun için çok çalışmalıyız” dedi. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, milletvekillerine ‘söylem birliği’ uyarısında bulundu. Erdoğan’ın değerlendirmesi şöyle:

Kürt kardeşlerimize samimiyetimizi anlatın

“Biz bugüne kadar o bölgeye çok hizmet yaptık. Demokratik hak ve özgürlükler konusunda da çok adım attım. AK Parti olarak biz yaptık bunları. Bunu halka anlatın, Kürt kardeşlerimizin BDP ve PKK arasına mesafe koymasını sağlayın. Gidip Kürt kardeşlerimize bu konudaki samimiyetimizi anlatın. Her hafta sonu bölgeyi dolaşın, illerinize gidin.

Söylem birliği içinde olmalıyız

Bu süreçte çok dikkatli olmalıyız. Söylem birliği içinde olmalıyız. Aynı dili kullanmalıyız. Doğudakini de batıdakini de incitmeyecek dil kullanın. Açıklamalarda benim grupta yaptığım konuşmaları ve parti sözcülerimizin açıklamalarındaki ifadeleri referans alın.”

Toplantıda söz alan 20 milletvekili de sürece olumlu baktıklarını bölgelerinden de olumlu mesajlar geldiğini belirterek, sürecin sabote edilmemesini istedi.