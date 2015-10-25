Erdoğan: Bize küfürbazları sanatçı, tek sesli medyayı gazete, şaklabanları din alimi diye yutturmak istediler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröre destek vermekle suçladığı Doğan Grubu için "İstanbul'da Hilton arazisine el koymak isteyenler, istedikleri olmayınca PKK ile aynı dili kullanabiliyor. Medya kanallarında teröre destek veren 'cici kızlarını' oraya çıkarıyor. Bunlar kendi çıkarları için gerekirse DAEŞ ile PKK ile işbirliği yapabiliyor" dedi.

Erdoğan, konuşmasında "Bize on yıllar boyunca küfürbazları sanatçı diye yutturmak istediler, bize tek sesli, tek renkli diktatörlerin karşısında el pençe divan duran medyayı, 'gazete budur, televizyon budur' diye yutturmak istediler. Bize birtakım örgütleri 'sivil budur, sivil toplum örgütü budur' diye yutturmak istediler, bize sahtekarları, şaklabanları, şarlatanları, insanların hem inançlarını, hem de alın terlerini sömürenleri 'din alimi budur, hoca budur' diye yutturmak istediler" ifadelerini kullandı.

PYD'nin geçen aylarda ele geçirdiği ve bu hafta içinde öz yönetim ilan ettiği Tel Abyad için de Erdoğan, "Tel Abyad’a giriyorlar, peki orası kime ait? Orayı kantona dönüştürmek için ilan ettiler. Şimdi bu Türkiye’ye bir tehdit oluşturuyor. Öyleyse Türkiye gereğini yapacaklar" dedi.

Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Memur-Sen 20.Yıl Programı'na katılan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"850 binin üzerinde üyesiyle Memur-Sen, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri konumuna yükseldi.Merhum Akif İnan tüm baskılara rağmen burayı kurdu.

Bize on yıllar boyunca küfürbazları sanatçı diye yutturmak istediler, bize tek sesli, tek renkli diktatörlerin karşısında el pençe divan duran medyayı, 'gazete budur, televizyon budur' diye yutturmak istediler. Bize birtakım örgütleri 'sivil budur, sivil toplum örgütü budur' diye yutturmak istediler, bize sahtekarları, şaklabanları, şarlatanları, insanların hem inançlarını, hem de alın terlerini sömürenleri 'din alimi budur, hoca budur' diye yutturmak istediler.



Kula kul olamayacağız, sadece Allah'a kul olacağız. Bize sömürücüleri 'hoca budur' diye yutturmak istediler. Tavanı ihanet olanları bize bu şekilde anlattılar. Biz en başta bu kirli oyunu bozduk. Saltanatları, dayatmaları çöktü. Bunlar adeta virüs gibiydi. Şimdi bu topraklardan sorumluluk sahibi din alimlerinin yetiştiğini görünce, rantın elden gittiğini gördüler.



Onların operasyon medyaları karşısında biz de kendi medyamızı dayatalım demedik. Fikirler özgürce söylensin istedik.



Gar'ın önündeki o saldırı kolektif bir terör saldırısıdır. Bir kısım medya, bu ülkede artık renkli bir medya olduğu için Yeni Türkiye'ye saldırıyorlar. Hepsi aynı dili kullanıyor. Bölücü terör örgütü güvenlik birimlerimize karşı haince saldırılar düzenliyor, Cumhuriyet'le yaşıt olmakla övünen partinin genel başkanı çıkıp 'PKK neden silah bıraksın?' diyor. Hepsinin hedefi Yeni Türkiye.



Pensilvanya medyası ile PKK medyası aynı dili kullanıyor. Neden acaba bir araya geldiler? Bunların hedefi sadece biz değiliz, milli irade.



Mısır'da yüzde 52 ile Mursi gelince, işbirliğiyle indirdiler.

"İstedikleri olmayınca teröre destek veren 'cici kızlarını' kanallarına çıkarıyorlar"





İstanbul'da Hilton arazisine el koymak isteyenler, istedikleri olmayınca PKK ile aynı dili kullanabiliyor. Medya kanallarında teröre destek veren 'cici kızlarını' oraya çıkarıyor. Bunlar kendi çıkarları için gerekirse DAEŞ ile PKK ile işbirliği yapabiliyor."

Bunlar kendi çıkarlarını düşünüyor gerekirse PKK ile DEAŞ ile masaya otururlar. Bunların yaptıkları bu değil miydi? Tel Abyad’a giriyorlar peki orası kime ait? Orayı kantona dönüştürmek için ilan ettiler. Şimdi bu Türkiye’ye bir tehdit oluşturuyor. Öyleyse Türkiye gereğini yapacaklar.

Bunların ne kadar kolay yalan söylediğini görüyorsunuz değil mi? Bunlar kolayca yalan söylüyorlar. Kobani’de 200 bin insanı misafir ettik. Benim bundan keyif çattığımı söylediler. Benim Kürt kardeşlerim de bu oyuna geldi. “Kobani elden gidiyor” diyerek ya bunu söylemişim bu ifade bana ait değil bu ifade sayın Obama’nın ifadesi bana söylediği ifade bu. Peşmergeleri, Özgür Suriye Ordusu’nu bizim topraklarımdan Kobani’ye biz gönderdik. Ey Kürt kardeşim gel 1 Kasım’da bu oyunu boz. Kürt kardeşim unutma Rabbim bizi kavimler hâklinde yarattı. Kavimler bir din değildir. Irkçılık bir din değildir. Bunu unutma. Biz bir olacağız diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız bunun başka çıkışı yok. Onun için 1 Kasım çok önemli. Bizi bölmek isteyenlere bizi parçalayanlara biz Rabia diyeceğiz.

"PKK, Pensilvanya Doğan, aynı merkezden talimat alıyor"

MGK kararımızı aldık. Ulusal güvenliğimize tehdit eden legal görünüm altındaki illegal örgütlere karşı mücadelecimizi sürdüreceğiz. Her gün askerime polisime kahpece kurşun sıkıyorlar. Ertesi gün bakıyorsunuz PKK, Pensilvanya, Doğan medyası çıkıp utanmadan bunu saray yaptı bunu devlet yaptı diyor. Aynı dili kullanıyorlar. Çünkü aynı merkezden talimat alıyorlar. İstanbul’un bir yerinde bu yapılar bir araya geliyorlar. ABD’den gelen bir kampanya organizatörü bunlarla bir araya oturup bunlara diyor ki yalan söylemekten çekinmeyeceksiniz. Doğruyu bile yalan makinesi gibi kullanacaksın kullanacaksın o aynen doğru olacak diyor. Kampanyayı da onun üzerinden kuruyorlar. Bakın ne dedi son dönemde PKK’nın bizimle alakası yok Bizimde PKK’yla alakası yok. Bunlara göre sadece terör örgütü masum onun dışında herkes suçlu. Bunlar DEAŞ’a destek veren ülke gibi gösterdiler. O kadar alçaklar. Bizim edebimize güvenip hiç kimse edepsizlik yapmaya kalkışmasın biz yalan söylemeyiz. Biz iftira üretmeyiz. Biz mahreme kutsala dil uzatmayız. Bu edepsizliğe meydan bırakmayız. Biz bu saldırıların bu ittifakın bu birbirine benzemezler korosunun bizi değil Türkiye’yi hedef aldığını görüyoruz. Buna karşı son nefesimize karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğer meselenin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen varsa yanılıyorlar. 78 milyon Türkiye vatandaşının şunu bilmesini istiyorum bunların meselesi ben değil bunların meselesi Türkiye, yeni Türkiye. Bunlar Sultan Abdülhamid’e bunu yapmadılar mı? Aynı başlıkları merhum Özal’a yapmadılar mı? Aynı kaynaktan bahsedenler şimdi bu kardeşinize yapıyor .İşte bunu için beraber olacağız. Geçmişte olduğu gibi bugünde yarında a hep birlikte Türkiye olacağız.

Millet sözünü sandıkta söyler

Millet sözünü sandıktan söyler. 1 Kasım’da sandık geliyor. İnanıyorum ki bu aziz millet 1 Kasım’da sandığın başına gidecek. Türkiye düşmanlarına, terörden medet ummanlara cevabını en güzel şekilde verecek. Buradan tüm seçmenlere çağrıda bulunuyorum. Kardeşlerim mutlaka sandığa gidin. Yeni Türkiye yolunda bu kritik seçimde asla ve asla oy kullanmayı ihmal etmeyin. Bu bizim namusumuz şerefimizdir. Muhakkaka oylarımız kullanalım. Demokrasi milli iradeyi tehdit edenlere fırsat vermeyin. Bu terörle aynı dili kullanan siyasete de itibar etmeyin. Bizim sevdamız Türkiye sevdası. Biz bu ülkeye bu millete sevdalıyız. Biz Türkiye sevdamızı eserlerimizle gösteriyoruz.

Biz 78 milyonu hep birlikte kucaklıyoruz. Dertlerini dert ediniyoruz. Dertliyiz ya. Biz kutuplaştırmıyoruz. İnşallah son nefesime kadar bu şekilde yürüyeceğiz. Bizlere sizin gibi memur sen gibi yol arkadaşları nasip ettiği için rabbime sonsuz kere şükrediyorum.