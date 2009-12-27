Erdoğan'dan Diyarbakırspor'a destek

Lokal bariyerler

GS'den spor okulu

Konvoyda kaza

Belediye başkanlığı döneminde gittiği Diyarbakır'la gönül bağının sürdüğünü, tüm Anadolu takımlarını önemsediğini ve onların başarısından ayrı bir heyecan duyduğunu, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarabilmenin çaresinin spor olduğunu vurgulayan Erdoğan, yalnızca futbolun değil, diğer spor branşlarının da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.Erdoğan, hükümet olarak spora çok büyük destek sağladıklarını belirterek, ''Fakat lokal mevzi bariyerler karşımıza çıkarsa bu tabii süreci olumsuz etkiliyor'' dedi.''Süper Lig'de Doğu Anadolu Bölgesi'nden tek bir takımın dahi bulunmamasını, yetki makamları olarak sorgulamamız gerekir'' diye konuşan Erdoğan, Diyarbakırspor'un da bir ara çok iyi gittiğini, önüne gelen takımı yendiğini, ama sonra kimi terslikler yaşanmaya başladığını dile getirdi.Erdoğan, ''Hiçbir şeye aldırış etmeden yola devam edeceksiniz. Bazı çirkin olaylar oldu. Bu çirkin olayları tabii ki kabullenmemiz asla mümkün değil. Koskoca bir Diyarbakır camiasını, koskoca bir Diyarbakır halkını kimse kalkıp da aklımızın ucundan geçiremeyeceğimiz bir yaftayla yaftalayamaz. Bunların hepsi bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkılmış kurşunlardır. Biz buna fırsat vermemeliyiz. Biz el ele, gönül gönüle vereceğiz, ülkemizle aydınlık yarınlara hep beraber gideceğiz. Bu ülke, hiçbir zaman bundan taviz vermedi..." ifadelerini kullandı.Büyük spor organizasyonlarını Türkiye'ye taşıdıklarını, bunu İstanbul ile sınırlandırmayıp Trabzon gibi illerde de gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, ''Niye Diyarbakır bunlardan biri olmasın ama olabilmesi için bu altyapıya sahip olması gerekiyor. Biz, merkezi yönetim olarak hazırız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız'' diye konuştu.Bu denli genç nüfusa sahip bir ülkede sporda özlenen noktaya henüz ulaşılamadığını, bunun da altyapı eksikliğinden kaynaklandığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bundan çok daha fazlasını hakettiğini, bunu da başarabileceğini söyledi.Başarı için yalnızca altyapının yeterli olmadığını, bilgi de gerektiğini belirten Erdoğan, bu nedenle spor okulları kurduklarını, bu okulların bir örneğini Galatasaray Kulübü'nün Diyarbakır'da yaptıracağını bildirdi.Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın geceye katılmak üzere Başbakanlık çalışma ofisinden yola çıkan konvoyunda küçük bir kaza meydana geldi.Konvoydaki motorize ekipten bir polis memuru, hız nedeniyle Barbaros Bulvarı'ndan dönüş sırasında motosikletinden düştü. Ciddi bir yara almayan polis memuru, konvoydaki ambülansa alınarak ayakta tedavi edildi.