Erdoğan'dan dinleme itirafı

DYH Başkan Yardımcısı Gedik ile Gelir İdaresi Başkanı Ulusoy arasındaki telefon görüşmesinin teknik takibe takıldığını söyleyen Başbakan Erdoğan, “Devletin kurumları görevlerini yapıyor” dedi



Başbakan Erdoğan, Doğan Yayın Holding (DYH) Başkan Yardımcısı Soner Gedik ile dün görevden alınan Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy’un, Maliye Bakanı Unakıtan’ın bilgisi dahilinde yaptığı ve internet sitelerine düşen telefon görüşmesinin “dinlemeye” takıldığını söyledi. Erdoğan, dün Kral FM’de düzenlenen radyo programına katılarak “Gezegen Mehmet” adıyla program yapan radyonun Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay’ın gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.



‘Muhatabı bile değilim’



Erdoğan, Doğan Yayın Holding’e Maliye Bakanlığı tarafından kesilen vergi cezasına ilişkin olarak kendisine yöneltilen soruyu yanıtlarken isim vermeden Gedik ile Ulusoy arasında yapılan görüşmenin teknik takibe takıldığını söyledi. Erdoğan’a bu konuda yöneltilen soru ve yanıtı şöyle:



Doğan Grubu’na yönelik vergi cezasıyla ilgili bilginiz vardır. Bu vergi cezası iktidarınıza ve size yönelik yapılan haberlerden sonra bir ceza olarak verildiği iddiaları var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

-Bunun aslında muhatabı bile değilim. Önemli olan şu, devletin kurumları görevini yapıyor. Devletin kurumları kendine ait görev alanı içinde ne gerekiyorsa bunu elinden geldikçe yapar. Bunu benim yönlendirmeme zaten gerek yok. Benim şu anda bunu veya bir başka kurumu Maliye Bakanlığı kaç kişiyle denetliyor. Kaç kişiyle denetledi onu bilmem. Netice ortaya çıkar, ondan sonra bakanım benim önüme getirir. Bu da böyle olmuş olaylardan bir tanesidir.



‘Bir sürü şey çıktı’



Ortaya bakın bir sürü şeyler çıktı. Biliyorsunuz teknik takibe takılmalar v.s birtakım gazetelerde yayımlandı, internet sitelerinde yayımlandı. Bunlar bizi rahatsız eden konular. Ve kimlerle ne bağlantısı kuruyor bakın bunlar ortaya çıkıyor. Bunlar ortaya çıktıkça kim bilir geçmişte neler oldu neler? Bugüne kadar tabii imtiyazlı bir hava vardı. Şimdi bu imtiyazlar ortadan kaldırılınca sıkıntılar başladı. Yani siz hesabınıza kitabınıza güveniyorsanız niye rahatsız oluyorsunuz.”



‘ Doğan’dan mektup geldi’



Erdoğan, “Şahsınıza ve partinize yönelik eleştiriler yapıldığı zaman, bunu bir saldırı olarak algılıyor musunuz? sorusunu yanıtlarken, “Bunlar ayrı bir konu. Bu tür saldırıların olmasından rahatsız olmamak mümkün mü? Tabii ki rahatsız oluyorsunuz” dedi.

Erdoğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan tarafından kendisine bir mektup gönderildiğini söyledi.



